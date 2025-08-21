Campinas: Polícia Civil fecha loja clandestina e apreende mais de 400 peças de veículos

Foto Polícia Civil

Estabelecimento funcionava sem autorização do Detran; dono foi preso por adulteração de veículos

A Polícia Civil de Campinas fechou, nesta quarta-feira (20), uma loja clandestina de peças automotivas localizada no bairro Jardim Maringá. No local, foram apreendidas 410 peças de veículos que estavam à venda sem qualquer tipo de rastreabilidade. O proprietário foi preso em flagrante por adulteração de veículos, crime considerado inafiançável, com pena prevista de três a seis anos de reclusão.

Entre os itens encontrados estavam parachoques, portas, capôs, faróis, radiadores, para-lamas, lanternas traseiras, ventoinhas e mangueiras de ar-condicionado. Nenhuma das peças apresentava selo de rastreabilidade, exigido pela legislação para comprovar a origem e garantir segurança, qualidade e funcionamento adequado.

De acordo com a Polícia Civil, a loja não possuía autorização do Detran para operar e funcionava de forma totalmente irregular. O comerciante foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Campinas, onde permanece preso à disposição da Justiça.