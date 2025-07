Campinas recebe Festival de Morango

Evento será realizado no Unimart Shopping Campinas de 25 a 27 de julho

Prepare-se para um final de semana repleto de sabor, diversão e experiências inesquecíveis! De 25 a 27 de julho, o Festival do Morango desembarca no Estacionamento do Unimart Shopping em Campinas com uma programação para toda a família, entrada gratuita e ambiente pet friendly.

O evento acontece das 12h às 22h e promete conquistar os visitantes com uma combinação irresistível de gastronomia temática, atrações musicais ao vivo, espaços de lazer, ações sustentáveis e muito mais.

Gastronomia: morango como estrela principal

O morango será o protagonista do festival, presente em diversas receitas deliciosas, como tortas artesanais, merengues, doces gourmet, milk-shakes e sorvetes. Os bistrôs gastronômicos também trarão uma seleção especial de pratos salgados, com opções para todos os paladares.

Diversão para todas as idades

O evento oferece um espaço interativo para toda a família, com:

Jogos de tabuleiro gratuitos como Uno, Detetive e Dominó;

Um parque inflável para garantir a alegria da criançada;

Área de descanso e lazer para os adultos curtirem o momento com tranquilidade.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Mais do que entretenimento, o Festival do Morango é comprometido com o meio ambiente. A cada mil morangos utilizados, uma árvore será plantada em diferentes cidades do Brasil. Além disso, todo o lixo gerado será separado e destinado corretamente para a reciclagem, em parceria com empresas especializadas.

Serviços:

Evento: Festival do Morango

Local: Unimart Shopping – Av. Império do Sol Nascente, 350 – Chácara da República, Campinas

Data: 25 a 27 de julho

Horário: Das 12h às 22h

Entrada: Gratuita

Ambiente: Pet Friendly

Venha viver essa experiência única e celebrar os sabores e a cultura em um festival pensado para todas as idades!

Unimart Shopping Campinas

O Unimart Shopping Campinas segue a tendência arquitetônica open mall, com fácil acesso e integrado ao entorno. Pelo seu perfil de praticidade e conveniência, faz parte do dia a dia dos moradores da região e de seus vizinhos, sendo um ponto de encontro tradicional do público consumidor local. A combinação de um mix variado de lojas, serviços e um ambiente agradável cria uma associação com um estilo de vida mais moderno e saudável, que atrai consumidores e agrega valor às marcas presentes no empreendimento.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 302.100 mil m2 de ABL, de 16 empreendimentos em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Auto Shopping Internacional, Poli Shopping Guarulhos, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza e Outlet Premium Imigrantes. Os shopping centers da General Shopping e Outlets do Brasil estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets do Brasil também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.