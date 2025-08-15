Campinas recebe lançamento do livro Olhos de Águia, obra colaborativa com mais de 30 autores

No próximo dia 16 de agosto de 2025 (sábado), às 10h, o Hotel Nacional Inn, em Campinas (SP), será palco do lançamento do livro Olhos de Águia, uma obra colaborativa que reúne textos de mais de 30 autores de diferentes áreas e regiões do Brasil.

Essa obra foi idealizada e coordenada por José Carlos Boito e Gustavo Martinez, reunindo narrativas que inspiram e motivam leitores a ampliar suas perspectivas.

Entre os autores está a Dra. Vera Lúcia (@estetica.vera), profissional reconhecida na área de estética e bem-estar e integrante da Faculdade Qualittas, que compartilha em seu capítulo experiências e aprendizados capazes de inspirar novas formas de enxergar a vida pessoal e profissional.

“Participar deste livro é um privilégio. Meu objetivo é mostrar que, assim como uma águia, podemos voar mais alto quando aprendemos a ver além dos obstáculos”, afirma a Dra. Vera Lúcia.

O organizador José Carlos Boito destaca o propósito da obra:

“Cada capítulo é um convite para olhar de outra maneira para a vida, identificar oportunidades e seguir em frente com coragem e visão.”

O Olhos de Águia apresenta reflexões, vivências e histórias sob a ótica de quem, como a ave que lhe dá nome, enxerga longe, identifica oportunidades e supera desafios. Cada texto traz a visão única de seu autor, formando um mosaico de ideias que estimula o leitor a ampliar seus horizontes.

O evento é aberto ao público e contará com sessão de autógrafos, bate-papo com autores e oportunidade de networking entre leitores e escritores.

📌 Serviço

Evento: Lançamento do livro Olhos de Águia

Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: 10h

Local: Hotel Nacional Inn

Endereço: Av. Benedicto Campos, 35 – Jardim do Trevo, Campinas/SP – CEP 13030-100