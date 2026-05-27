Campinas registra nona morte por gripe em 2026; vítima não havia se vacinado

Secretaria de Saúde reforça importância da imunização contra a Influenza, principal forma de prevenção contra casos graves e mortes pela doença

Campinas registrou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo vírus Influenza, responsável pela gripe. A vítima era um homem de 68 anos, com comorbidades, que não havia recebido a vacina contra a gripe neste ano. O óbito ocorreu em 14 de maio. ([Prefeitura de Campinas][1])

Com o novo caso, o município contabiliza em 2026 um total de 114 casos e nove mortes por SRAG causada por Influenza. A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação segue como a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos pela doença. ([Prefeitura de Campinas][1])

Desde o início da estratégia de imunização, em 28 de março, Campinas aplicou 214.691 doses da vacina contra a gripe no público prioritário. Deste total, 132.550 doses foram destinadas aos grupos definidos pelo Calendário Nacional de Vacinação, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. ([Prefeitura de Campinas][1])

Entre os públicos prioritários, os idosos receberam 109.653 doses, com cobertura de 49,02%. Entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, foram aplicadas 18.526 doses, com cobertura de 27,11%. Já entre as gestantes, foram 4.371 doses, o equivalente a 50,83% de cobertura. ([Prefeitura de Campinas][1])

A vacinação está disponível nos Centros de Saúde para o público prioritário, com exceção do Centro de Saúde Centro, onde a aplicação ocorre na Paróquia Divino Salvador. A estratégia segue até 30 de maio. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Não é preciso agendamento. ([Prefeitura de Campinas][1])

Neste ano, o imunizante protege contra os vírus da gripe A, nos subtipos H1N1 e H3N2, e também contra a gripe B. A vacina pode ser aplicada junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.

A Secretaria de Saúde orienta que a população procure a vacinação o quanto antes, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios no outono e inverno. A meta é atingir 90% de cobertura em cada grupo prioritário.

Fonte: Prefeitura de Campinas

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[1]: https://campinas.sp.gov.br/noticias/campinas-registra-nona-morte-por-gripe-em-2026-vitima-nao-havia-se-vacinado-142427?utm_source=chatgpt.com “Campinas registra nona morte por gripe em 2026”