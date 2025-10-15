Campinas Restaurant Week encerra edição recorde e convida o público para saborear a São Paulo Restaurant Week

A Campinas Restaurant Week chegou ao fim em uma edição histórica, que movimentou a cena gastronômica da região e consolidou o festival como um dos mais aguardados pelos campineiros. Foram semanas de cardápios criativos, experiências únicas e muita celebração em torno do prazer à mesa — marca registrada do evento.

Agora, o convite é para seguir saboreando essa experiência na capital paulista: a 35ª edição da São Paulo Restaurant Week acontece entre 16 de outubro e 16 de novembro, reunindo mais de 200 restaurantes sob o tema “Uma Volta pela Itália”. O festival oferece menus completos com preços fixos — a partir de R$ 59,90 — e celebra a culinária italiana como expressão de afeto, partilha e convivência.

Entre os destaques estão casas consagradas como Bistrot du Quartier (Claude Troisgros), Varanda Grill, Torero Valese, Ritz, Forneria San Paolo, Jacarandá e Mestiço, além de ações especiais com KitKat, iFood, Payby, Jet Patinetes e o projeto social Chef Aprendiz.

Mais informações e a lista completa de participantes estão disponíveis em www.restaurantweek.com.br

