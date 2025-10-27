Campinas tem 24 municípios integrados ao Muralha Paulista e reforça combate à criminalidade

Com câmeras públicas e privadas conectadas, programa amplia o monitoramento inteligente e fortalece a segurança na região de Campinas

A região de Campinas alcançou 23 municípios integrados ao Muralha Paulista. O programa do Governo de São Paulo conecta sistemas de monitoramento públicos e particulares para combater a criminalidade com mais rapidez e eficiência.

“O programa Muralha Paulista é uma política pública de controle da mobilidade criminal. Ele integra os sistemas já existentes e devolve as informações, aumentando a chance de prisão de criminosos e recuperação de veículos”, explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em participação no SP em 3, 2, 1, programa da Agência SP.

Municípios de Campinas no Muralha Paulista

Águas de Lindóia

Amparo

Bragança Paulista

Cabreúva

Campinas

Campo Limpo Paulista

Holambra

Indaiatuba

Jaguariúna

Jundiaí

Lindóia

Mogi Guaçu

Paulínia

Pedreira

Socorro

Vargem

Vinhedo

Americana

Cordeirópolis

Limeira

Piracicaba

Pirassununga

São Pedro

Sumaré

Atualmente, o sistema reúne mais de 38 mil câmeras integradas. Elas fazem leituras automáticas de placas de veículos e reconhecimento facial. Os dados são cruzados com as bases da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e geram alertas em tempo real quando um carro roubado, furtado ou um procurado pela Justiça é identificado.

Como participar do Muralha Paulista

Municípios, empresas e cidadãos podem participar. O cadastro é gratuito e deve ser feito no portal da SSP ou diretamente no site do Muralha Paulista. Basta acessar o site oficial, clicar em “Muralha Paulista” e preencher as informações.

Podem se cadastrar pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (CNPJ) que tenham câmeras voltadas para vias públicas. Essas imagens passam a integrar o sistema e ajudam na investigação de crimes.

“Qualquer cidadão ou empresa com câmera voltada para a rua pode se cadastrar. Essas câmeras passam a integrar esse grande parque tecnológico, auxiliando as forças policiais em investigações e ações de segurança”, destacou Derrite.

Proteção de dados garantida

Desde a criação, o Muralha Paulista segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O programa foi acompanhado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e recebeu mais de 60 pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“A pessoa que vai colaborar pode ficar tranquila. Desde que a câmera esteja voltada para a rua, tudo está amplamente seguro dentro da política pública e conforme a LGPD”, reforçou o secretário.

Expansão para todos os municípios

O programa será ampliado para os 645 municípios paulistas, inclusive os que não possuem câmeras próprias. O Governo do Estado vai realizar uma licitação para locação de equipamentos, garantindo cobertura total.

“Vamos dificultar cada vez mais a vida do criminoso. A partir do ano que vem, teremos um cerco completo contra quem tentar transitar pelo Estado de São Paulo. Ela estará contribuindo com a segurança pública ao permitir que as forças policiais tenham acesso a essas imagens”, afirmou o secretário.

Cadastre-se no programa Muralha Paulista em www.muralhapaulista.sp.gov.br

Fonte Agência SP