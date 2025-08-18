Campo do TG em Mogi Guaçu recebe novas etapas de obras de revitalização

Espaço já conta com guias de estacionamento e demarcação da ciclovia; projeto prevê áreas esportivas, lazer e iluminação em LED

Após 15 dias da retomada do serviço de renovação da Praça Francisco Marchese, popularmente conhecida como Campo do TG, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH, o espaço já recebeu a instalação de guias das ruas do estacionamento e também a demarcação de solo da futura ciclovia da área de lazer. Além disso, também foi retomada a construção dos banheiros do local.

O projeto de requalificação do Campo do TG tem gestão da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e o trabalho acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM). A obra é executada pela empresa Guassu Construtora Ltda.

Pelo projeto, a Praça Francisco Marchese, ganhará bebedouros, campo de futebol, pista de patinação, espaço pet, playground, campo society, quadra de streetball e bicicletário, além da revitalização da academia ao ar livre já existente. A área terá também iluminação 100% LED e novo paisagismo, além de uma ponte sobre o córrego existente no local.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou a importância do investimento, porque o espaço é frequentado por centenas de pessoas para a prática esportiva e para o lazer. “Com a nova estrutura será possível oferecer para os moradores um espaço público mais adequado e uma área renovada para o lazer e para a prática esportiva. Logo, logo, teremos mais um excelente espaço em Mogi Guaçu”, disse.