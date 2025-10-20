Canil da GCM de Artur Nogueira conquista 1º lugar em competição nacional de cães policiais
Dupla formada pelo inspetor Carneiro e o cão K-9 Lupy garantiu o primeiro lugar na categoria Faro, entre equipes de 25 cidades
A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira conquistou o primeiro lugar na categoria Detecção (Faro) durante o 15º Campeonato Nacional de Cães de Polícia das Guardas Civis Municipais, realizado pelo GOE-Canil da GCM de Tietê neste sábado (18).
Representando Artur Nogueira, o inspetor Carneiro e o cão K-9 Lupy demonstraram alto nível técnico e sintonia, superando equipes de municípios como São Sebastião do Paraíso (MG) e Catanduva (SP), que completaram o pódio.
O resultado colocou o município no topo entre 73 equipes de 25 cidades e quatro estados brasileiros que participaram da disputa.
O campeonato reuniu mais de 50 cães de polícia e avaliou as duplas em diferentes modalidades, como detecção (faro) e abordagem tática (CQB). As provas testaram precisão, tempo de resposta e integração entre condutor e cão – habilidades fundamentais para o trabalho operacional das Guardas Civis Municipais em todo o país.
O prefeito Lucas Sia (PL) parabenizou a corporação pela conquista e destacou o reconhecimento nacional do trabalho da GCM. “É motivo de muito orgulho ver nossa equipe sendo destaque em um campeonato que reúne profissionais tão qualificados. Parabéns ao inspetor Carneiro e ao Lupy por levarem o nome de Artur Nogueira ao primeiro lugar do pódio. Esse resultado reforça a competência da nossa Guarda e o compromisso da Administração Municipal em investir em segurança e capacitação”, afirmou o prefeito.
Desde a implantação, em 2021, o Canil da GCM de Artur Nogueira tem se consolidado como uma força estratégica no apoio a operações especiais, localização de drogas e busca de objetos ilícitos. A unidade é referência na região pela eficiência e pelo comprometimento dos agentes.