Capela de Santa Isabel será reaberta na Santa Casa

Templo foi totalmente restaurado pela família da empresária Lia Poli que, durante muitos anos, foi a principal benemérita daquele hospital

Após quase três meses de muito trabalho de reforma e restauração, a capela de Santa Isabel, da Santa Casa de Mogi Mirim, finalmente está pronta e será reaberta ao público no próximo sábado (26), às 11h00, com uma missa solene realizada pelo padre Cândido Eduardo Costa, pároco da igreja de São Benedito, em Mogi Mirim.

De acordo com o administrador do hospital, Daniel de Carvalho Frugoli, os trabalhos foram muito minuciosos, especialmente na parte da pintura do templo e na eliminação de algumas rachaduras que estavam à mostra. Também os lustres, piso e os vidros das janelas foram restaurados, merecendo atenção especial. Daniel lembrou que a capela ficou abandonada por muitos anos.

Ele explicou que desde que chegou para administrar a Santa Casa, pretendia revitalizar esse templo religioso que, durante muitos anos, foi motivo de orgulho à comunidade mogimiriana. Ele disse que, desde o início, esse plano recebeu total apoio de empresária Lia Lisi Poli, a maior benemérita da Santa Casa e que faleceu em 2024.

“Infelizmente ela morreu sem ver a capela reformada. Porém, mesmo sem o restauro, seu último desejo foi ser velada naquele local”, emociona-se, ao recordar esse fato. Daniel ainda fez questão de agradecer à filha de Lia Poli, Adriana Salles, que manteve a promessa da mãe e bancou todos os custos do restauro.

O administrador da Santa Casa disse que a reabertura da capela está sendo chamada de “um novo capítulo cheio de fé e gratidão” pelas pessoas envolvidas no projeto e que a missa do próximo sábado também será um ato de fé, além de simbolizar o ressurgimento da Santa Casa.

Daniel comentou que para ele, a capela de Santa Isabel também o remete à sua terra natal, no interior do Estado. “Sou isabelense de nascimento e agora um devoto ainda mais fervoroso dessa santa”, disse. Por último, o administrador da Santa Casa afirmou que espera ver a capela sendo utilizada em cultos pela comunidade, assim como por pacientes e familiares.