Capotamento na SP-340 causa congestionamento e deixa dois feridos em Santo Antônio de Posse

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (1º) e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária e da Renovias

Um capotamento registrado na tarde desta quinta-feira, 1º de agosto, causou congestionamento e deixou dois ocupantes feridos — um deles com gravidade — na Rodovia SP-340, altura do km 140, em Santo Antônio de Posse.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 15h30 no sentido norte da pista. O veículo GM/Tracker, com placas de Monte Sião (MG), perdeu o controle da direção por motivos ainda a serem esclarecidos, colidiu contra placas de sinalização no canteiro central e capotou, parando sobre a barreira de concreto que divide as pistas.

Duas pessoas estavam no veículo. Uma vítima sofreu ferimentos leves e a outra foi socorrida em estado grave. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Jaguariúna pelas equipes de resgate da Renovias, concessionária responsável pelo trecho.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, com apoio da concessionária. O acidente causou lentidão temporária no trânsito local devido à movimentação de socorro e remoção do veículo.

A perícia irá apurar as causas exatas do acidente