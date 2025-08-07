CAPS Maria Barbosa de Oliveira realiza ação educativa sobre higiene bucal com pacientes da rede

Na manhã desta quinta-feira, 7 de agosto, o Centro de Atenção Psicossocial Maria Barbosa de Oliveira (CAPS II – Santo Antônio de Posse), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, promoveu uma ação educativa sobre higiene bucal voltada aos pacientes atendidos pela unidade.

A atividade foi conduzida pela cirurgiã-dentista da rede pública, Dra. Ana Alice Menuzzo Semeghini, que abordou orientações práticas e preventivas sobre cuidados com a saúde bucal, destacando a escovação correta, o uso do fio dental e a importância das visitas regulares ao dentista.

Durante o encontro, os participantes receberam kits de higiene com itens essenciais para o cuidado diário. O coordenador do CAPS, enfermeiro Vagner Henrique Mistrelli, ressaltou os benefícios da iniciativa:

“A saúde mental e a saúde bucal caminham juntas. Cuidar da autoestima e da qualidade de vida dos nossos pacientes também passa por ações como essa, que informam e promovem autonomia.”

A atividade faz parte da programação contínua de ações educativas desenvolvidas pelo CAPS, que busca oferecer um atendimento integral, humanizado e interdisciplinar aos seus usuários, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde.