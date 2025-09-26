Captação de água do rio Camanducaia recebe melhorias para fortalecer o abastecimento do município

Águas de Holambra realiza intervenção e reforça o compromisso com a qualidade da água

O aumento da disponibilidade de água bruta no sistema de captação do rio Camanducaia foi uma das recentes intervenções realizadas pela Águas de Holambra, em atenção aos períodos de poucas chuvas. A concessionária aprofundou o poço onde fica a bomba, para reduzir sucção de areia, o que causa desgaste prematuro do equipamento e reduz a vazão captada. Todo o planejamento e execução das melhorias foi pensado para preservação do meio ambiente, não causando impactos e tem como objetivo contribuir para o aprimoramento do desempenho do sistema de abastecimento da cidade.

“Com mais água acessível no ponto de entrada, o conjunto de bombas opera de forma mais estável, mesmo diante da redução do nível do rio devido ao período de poucas chuvas. Isso evita a sobrecarga dos equipamentos e melhora a continuidade do abastecimento à população”, ressalta Isabelly Gonçalves, diretora executiva da concessionária.

A operação, realizada em uma área delimitada no entorno do ponto de captação, teve como objetivo a retirada de sedimentos acumulados que poderiam comprometer a eficiência do sistema.

“Esse tipo de ação preventiva é essencial para seguirmos entregando água de qualidade para os holambrenses, ao mesmo tempo que preserva os equipamentos de captação, mantendo o sistema funcionando com segurança e bom desempenho”, explica Rafael Jorge, gerente de operações e serviços da concessionária.

Mesmo com essa melhoria, o uso consciente da água continua sendo fundamental. Em um cenário de chuvas abaixo da média, atitudes simples no dia a dia ajudam a preservar os recursos disponíveis e colaboram para a sustentabilidade do abastecimento.

A intervenção faz parte do compromisso da concessionária com a segurança hídrica da cidade. Com planejamento e uso de tecnologia, a Águas de Holambra atua para manter o sistema operando de forma estável, oferecendo regularidade e qualidade no fornecimento de água à população.