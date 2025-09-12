Carreta com carga de diesel tomba e interdita SP-133 em Cosmópolis

Foto: Divulgação

Rodovia precisou ser fechada nos dois sentidos para o trabalho das equipes de resgate e controle do combustível.

Uma carreta que transportava diesel tombou na manhã desta sexta-feira (12) na rodovia SP-133, em Cosmópolis. O acidente ocorreu no trecho sentido Cosmópolis-Anhanguera, logo após o acesso ao bairro Nova Campinas.

O condutor ficou preso entre as ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Municipais com apoio da equipe de Resgate Municipal. Parte do combustível armazenado começou a vazar após o tombamento, aumentando o risco de incêndio e de danos ambientais.

Por precaução, a via foi interditada nos dois sentidos para a atuação das equipes de emergência.

O tráfego permanecerá bloqueado até a remoção completa do veículo e a contenção do vazamento, ações necessárias para garantir a segurança viária e minimizar possíveis impactos ao meio ambiente.