Carreta tomba em rodovia entre Mogi Guaçu e Itapira e complica o trânsito na SPI-177/342

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (29) e causou interdição parcial da pista no sentido Mogi Guaçu–Itapira

Uma carreta carregada com serragem tombou na manhã desta sexta-feira (29) na Rodovia SPI-177/342, que liga os municípios de Mogi Guaçu e Itapira. O acidente causou a interdição parcial do tráfego, gerando lentidão no sentido Mogi Guaçu/Itapira, especialmente para veículos de grande porte.

O tombamento ocorreu nas proximidades da ponte que dá acesso à região rural do Rio Manso, próximo ao perímetro urbano de Itapira. Segundo informações apuradas no local, a carreta percorreu mais de 100 metros desgovernada até tombar sobre o guard-rail. Parte da carga foi derramada na pista contrária, bloqueando a passagem de veículos maiores.

Veículos leves e sem carga ainda conseguem seguir viagem pelo acostamento, mas o fluxo permanece lento.

O motorista do veículo sofreu apenas uma escoriação no braço e recusou atendimento médico. Não houve registro de outras vítimas.

Policiais militares que passavam pela rodovia a caminho de um curso em Mogi Guaçu iniciaram o controle do tráfego até a chegada das equipes da Polícia Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que assumiram a ocorrência e iniciaram os procedimentos de liberação da via.

Foto Redes Sociais