Carro roubado em assalto a fazenda em Conchal é recuperado pela GCM de Mogi Mirim

Veículo foi encontrado abandonado em uma área de plantação de cana-de-açúcar; caso segue sob investigação

Um carro roubado durante um assalto a uma fazenda em Conchal foi recuperado pela Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim após ser encontrado abandonado em uma área de plantação de cana-de-açúcar próxima a uma rodovia.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada pelo Centro de Comunicação após um morador informar que havia um veículo aparentemente abandonado no local. Os guardas municipais Costa e Morais foram até a área, com apoio de outra viatura, e localizaram um Honda Civic prata.

Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o automóvel havia sido roubado no dia anterior durante um assalto a uma propriedade rural em Conchal.

Segundo relato da vítima à polícia, o proprietário do veículo chegava à fazenda quando foi surpreendido por cinco criminosos. Antes disso, os assaltantes já haviam rendido familiares que estavam na propriedade.

Armados com armas de fogo e facas, os suspeitos dominaram as vítimas e as trancaram em um cômodo da residência. Ainda conforme o boletim de ocorrência, os criminosos permaneceram por algum tempo na fazenda e chegaram a consumir alimentos da família durante a ação.

Em seguida, o grupo fugiu levando apenas o Honda Civic. Apesar da violência do assalto, ninguém ficou ferido.

No local onde o veículo foi encontrado, os agentes realizaram uma vistoria preliminar, mas não localizaram suspeitos ou qualquer pessoa que pudesse estar relacionada ao abandono do automóvel. A área foi preservada para os trabalhos da perícia técnica.

A Polícia Científica foi acionada e realizou os procedimentos necessários antes da remoção do veículo. Após a conclusão dos trabalhos, o carro foi apresentado à autoridade policial responsável pelo registro da ocorrência.

Com a liberação da Polícia Civil e sem impedimentos legais, o Honda Civic foi devolvido ao proprietário. O caso segue sob investigação para identificar os autores do roubo e esclarecer as circunstâncias em que o veículo foi abandonado em Mogi Mirim.

Fonte: Portal Mogi Mirim

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