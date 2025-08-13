Cartão Cidadão garante entrada gratuita de holambrenses na 42ª Expoflora

A Prefeitura de Holambra e a organização da Expoflora renovaram a parceria que assegura acesso gratuito aos moradores da cidade para todos os dias da maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. A iniciativa busca garantir que os holambrenses possam aproveitar de perto a festa que é um dos maiores símbolos da cidade.

O benefício será válido durante todo o evento, que acontece de 29 de agosto a 28 de setembro. Para usufruir, é necessário apresentar o Cartão Cidadão emitido até 31 de julho de 2025. O documento garante uma entrada por dia e o acesso será feito pela bilheteria oficial, no Espaço Ypê, em guichê exclusivo identificado para este fim. Menores de 16 anos só terão acesso ao local acompanhados dos pais ou responsáveis. “É muito importante que os moradores possam prestigiar a Expoflora sem custo, porque a festa é parte da nossa história, movimenta nossa economia e projeta o nome de Holambra para o Brasil e o mundo”, destacou o prefeito Fernando Capato.

A 42ª edição da Expoflora terá início no dia 29 de agosto e segue até 28 de setembro, sempre de sexta-feira a domingo, das 9h às 19h. O evento atrai à cidade, todos os anos, cerca de 300 mil visitantes vindos de diversas partes do país.