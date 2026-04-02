Casal é preso por tráfico de drogas no bairro Bela Vista II em Santo Antônio de Posse

Suspeitos foram flagrados com entorpecentes e dinheiro próximo a campo frequentado por crianças durante ação da Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu um casal por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira, 1º de abril, no bairro Bela Vista II. A ocorrência foi registrada por volta das 16h30, durante patrulhamento preventivo na região.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu denúncia informando que um homem e uma mulher estariam comercializando entorpecentes nas proximidades de um campo de futebol frequentado por crianças. Com base nas características informadas, os agentes solicitaram apoio e seguiram até o local, já conhecido por ocorrências semelhantes.

Ao chegarem, os guardas localizaram os suspeitos e realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontrados com cada um deles 14 pinos contendo substância análoga à cocaína. Também foram apreendidos R$ 61,00 com um dos indivíduos e R$ 17,00 com o outro, além de dois aparelhos celulares.

Questionados, os suspeitos informaram que vieram de outra cidade com o objetivo de comercializar drogas no município. Diante da situação, foi dada voz de prisão, sendo necessário o uso de algemas devido ao nervosismo e risco de fuga.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Os dois permaneceram à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A ação reforça o trabalho da Guarda Civil Municipal no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança, especialmente em áreas frequentadas por famílias e crianças.

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