Casal fica gravemente ferido em acidente de trânsito em Mogi Mirim neste sábado

Condutora teria perdido o controle do veículo; caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de automóvel

Um grave acidente de trânsito foi registrado neste sábado (4), em Mogi Mirim. De acordo com a Polícia Militar, a condutora de um automóvel Citroën, identificada como Lorena, teria perdido o controle do veículo na Rua João Miguel Finhane, no bairro Mirante. Ela estava acompanhada do companheiro, Thales.

O carro, com placas EHX7B95, se envolveu em um acidente cujas circunstâncias ainda serão apuradas. Ambos os ocupantes foram socorridos em estado grave, porém estável, e encaminhados à Santa Casa de Mogi Mirim.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. A perícia foi acionada pela equipe da Polícia Civil de Mogi Guaçu, responsável pelo registro da ocorrência.

A vítima foi orientada quanto ao prazo legal de seis meses para eventual representação criminal. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Mogi Mirim, onde a investigação deve continuar