CAVALARIA ANTONIANA DE JAGUARIÚNA TERÁ SHOW DE HENRIQUE & DIEGO

A edição dos 50 anos da Cavalaria Antoniana terá uma programação musical à altura da importância e da tradição do evento, que será realizado neste fim de semana em Jaguariúna. O grande destaque será a apresentação da dupla sertaneja Henrique & Diego, dona de sucessos como “Suíte 14” e “Top do Verão”, que encerrará a primeira noite de shows, no sábado, dia 14, no Parque Santa Maria.

Antes da dupla, o cantor Isaac Santana abrirá a programação do evento, às 18h. Já no domingo, dia 15, os shows ficam por conta da banda Made in Roça e da dupla Rafa e Bordotti. No Parque Santa Maria, haverá uma praça de alimentação completa, além de brinquedos gratuitos para as crianças, garantindo um dia de lazer para toda a família.

A Cavalaria Antoniana, que celebra meio século de existência, une fé, tradição e música. A participação na cavalgada é gratuita e aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. A expectativa é de que o evento atraia não só a comunidade local, mas também cavaleiros e visitantes de cidades vizinhas, em um grande encontro de cultura e preservação das raízes.

O grande dia da cavalgada será no domingo. A concentração dos cavaleiros acontece a partir das 9h, em frente à MP Eventos. Às 10h, tem início o trajeto em direção ao Centro Cultural, onde, às 11h, os cavaleiros serão recebidos com o desfile dos alunos das escolas municipais e receberão a bênção do padre, seguindo então em direção ao Parque Santa Maria.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Cavalaria Antoniana 50 Anos

14/06 (sábado)

Shows musicais a partir das 18h

Isaac Santana

Henrique & Diego

15/06 (domingo)

09h – Concentração dos cavaleiros em frente à MP Eventos

10h – Saída em direção ao centro cultural

11h – Desfile dos alunos das escolas municipais no centro cultural e benção do padre aos cavaleiros seguindo em direção ao parque Santa Maria

13h às 22h – Atrações musicais no Parque Santa Maria:

Made in Roça

Rafa e Bordotti

Com brinquedos gratuitos para as crianças.

Foto: divulgação