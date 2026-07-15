Cavalo morre após ser atingido por carro na Estrada do São Bento entre Cosmópolis e Artur Nogueira

Motorista não ficou ferido; Guarda Municipal e Defesa Civil atenderam a ocorrência na manhã de terça-feira

Um cavalo morreu após ser atingido por um carro na manhã de terça-feira, dia 14, na Estrada do São Bento, que liga os municípios de Cosmópolis e Artur Nogueira.

De acordo com as informações da ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 6h, quando o animal, que estava solto na pista, foi atingido por um veículo que trafegava pela estrada.

A Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o cavalo já estava sem vida.

O automóvel sofreu danos em razão do impacto, porém o motorista não sofreu ferimentos.

A Defesa Civil também esteve na rodovia para realizar a limpeza da pista e garantir a segurança dos demais motoristas.

As circunstâncias do acidente serão apuradas. A origem do animal e a identificação do proprietário também deverão ser investigadas.

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