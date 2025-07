CDHU sorteia 54 casas em Artur Nogueira ao vivo pela internet

Candidatos serão escolhidos por sorteio eletrônico transmitido pela internet; 9.029 famílias se inscreveram; moradias terão financiamento facilitado e juro zero para famílias de até cinco salários

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) realizou, nesta quinta-feira (30/07), às 11 horas, o sorteio eletrônico de 54 moradias para famílias de Artur Nogueira. Com transmissão ao vivo pela internet, todo o processo terá acompanhamento de uma empresa de auditoria externa, garantindo a lisura e transparência.

Em mensagem gravada, o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, desejou sorte aos inscritos e reiterou que o trabalho realizado pelo Governo de São Paulo tem como foco atender com moradias, melhorias e regularização fundiária os que mais precisem. “Estamos tocando, por meio do Governo Tarcísio, o maior programa habitacional de todos os tempos. Vocês, de Artur Nogueira, têm hoje essa contemplação na sua cidade, e eu quero desejar muita sorte nesse dia. Um abraço a todos”, disse.

Diferente do habitual, o sorteio eletrônico foi realizado em duas etapas. Na primeira foi sorteada a sequência numérica que formará a “semente”, composta por 8 números sorteados através das duas urnas instaladas no auditório da CDHU, em São Paulo. Na segunda etapa, as moradias foram sorteadas pelo computador através de um programa especial, em código aberto, baseado em algoritmo matemático randômico, desenvolvido pelos técnicos da CDHU. Foi utilizada uma chave capaz de garantir a segurança dos resultados dos sorteios. Todas as informações sobre o sorteio foram registradas em ata e serão publicadas no Diário Oficial do Estado, após validação da auditoria externa contratada.

Para este sorteio, 9.679 famílias fizeram suas inscrições em maio deste ano. As unidades habitacionais serão distribuídas da seguinte forma: quatro são destinadas a famílias com pessoas com deficiência, três para idosos, três para policiais e agentes de segurança e duas para indivíduos que moram sozinhos. Para a demanda geral serão sorteadas 28 casas para famílias com renda entre 1 e 3 salários mínimos, oito para renda de 3,01 a 5 salários e seis para renda de 5,01 até 10 salários.

Para os profissionais da Segurança Pública, a legislação tem uma regra especifica de classificação por tempo de serviço e lotação no município. Assim, não haverá a necessidade de sorteio para este grupo, os policiais classificados serão chamados diretamente para habilitação nas unidades já reservadas conforme relação que será divulgada no site da CDHU.

Os sorteados passarão por um processo de habilitação, no qual deverão comprovar o cumprimento de todas as exigências previstas no edital. Caso algum candidato não atenda aos critérios, será desclassificado, e o suplente correspondente será convocado, respeitando a ordem do sorteio. Essa etapa é essencial para garantir que o benefício chegue a quem realmente precisa.

A CDHU está investindo aproximadamente R$ 10.2 milhões no novo empreendimento. As moradias estão sendo construídas na Rua Luiz Carlos Sia, s/n, Jardim Saciolotto, em terreno doado pela prefeitura. As casas possuem dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, distribuídos em 48 m² de área útil. As unidades contarão com piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos nas áreas molhadas (banheiro, cozinha e lavanderia) e sistema de energia solar fotovoltaico.

O financiamento dos imóveis segue as diretrizes da Política Habitacional do Estado de São Paulo, com juro zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos. As parcelas serão corrigidas apenas pelo índice oficial de inflação (IPCA), sem juros, e não poderão comprometer mais de 20% da renda familiar. O prazo para quitação é de até 30 anos.

Fonte CDHU