Ceasa Campinas estreia 1º Encontro de Carros Antigos com programação especial

Evento gratuito acontece domingo, 21 de setembro, das 9h às 16h com exposição, food trucks, banda de rock e mercado de pulgas

A Ceasa Campinas promove neste domingo, 21 de setembro, o seu 1º Encontro de Carros Antigos, evento inédito que promete reunir colecionadores, entusiastas automotivos e famílias em busca de lazer, cultura e entretenimento. A programação acontece das 9h às 16h, no bolsão atrás do Mercado de Flores.

Programação do Encontro de Carros Antigos

O público poderá conferir uma série de atrações, incluindo:

Exposição de veículos clássicos;

Food trucks com opções gastronômicas variadas;

Mercado de pulgas com itens exclusivos;

Show da banda de rock Jetset;

Sorteios e distribuição de brindes ao longo do evento.

O Mercado de Flores, que normalmente não abre aos domingos, funcionará especialmente para receber os visitantes. O espaço é pet friendly e conta com estacionamento gratuito.

Lazer para toda a família

Para o permissionário do Mercado de Flores, Danilo Feijó, o evento é uma oportunidade de apresentar o espaço a novos públicos. “É a chance de nos apresentarmos não apenas como um lugar para comprar flores, mas como ótima opção para passear, confraternizar e viver boas experiências”, afirmou.

A entrada para o Encontro de Carros Antigos na Ceasa Campinas será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos da Ceasa. A ação integra as atividades em alusão ao Dia Internacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdícios de Alimentos, comemorado em 29 de setembro.

Parte da campanha Primavera de Promoções

O evento integra a campanha “Primavera de Promoções”, que combina lazer, cultura, responsabilidade social e oportunidades de compras durante todo o mês de setembro em Campinas.