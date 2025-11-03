Ceasa Campinas registra mais de seis mil visitantes no Mercado de Flores durante o Dia de Finados

Varejão amplia vendas em 40% com nova localização; inauguração contou com apresentação da banda Soul in Jazz e master class de bobó de legumes utilizando produtos vendidos na Ceasa

O Mercado de Flores da Ceasa Campinas registrou 6.054 visitantes no último sábado (1º), véspera do Dia de Finados, confirmando as expectativas de alta movimentação para uma das datas mais importantes do setor floricultor.

Entre os lojistas, o balanço foi positivo. Danilo Ambrósio, representante de loja no Mercado de Flores, comemorou o desempenho das vendas que começaram já na quinta-feira. “Teve um aumento significativo. Eu vendi quase tudo na quinta e na sexta”, explica. Segundo Danilo, cerca de 95% do estoque foram comercializados durante o período.

O crisântemo, a calandiva e o kalanchoe foram os produtos mais procurados pelos visitantes para as homenagens aos entes queridos.

A volta do Varejão

A inauguração do Varejão no Mercado de Flores, que aconteceu na mesma data, marcou o fim de semana com a apresentação da banda Soul in Jazz, trazendo animação por meio de fanfarras. A mudança de local resultou em um aumento de 40% nas vendas do espaço.

“A nova localização trouxe mais visibilidade e conforto para os clientes, e o resultado apareceu logo nesta primeira grande data. Os permissionários estão animados com esse novo momento”, comemora Bruna de Angelis, responsável pelo Varejão.

Para completar a comemoração, Camila Porto, nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar, conduziu uma master class de bobó de legumes. A receita utilizou exclusivamente produtos do Varejão e contou com degustação para os visitantes.

Para a presidente da Ceasa Campinas, Walquyria Majeveski, a implementação deste projeto representa um marco importante. “Ver o Varejão consolidado no Mercado de Flores, gerando resultados e aproximando ainda mais nossos produtores dos consumidores, confirma que estamos no caminho certo. É gratificante”, destaca.