CEGIM de Mogi Guaçu passa a ter acesso à base criminal da Muralha Paulista

Integração com o sistema do Governo do Estado amplia capacidade de resposta da Guarda Civil Municipal e fortalece a segurança no município

A partir desta semana, a Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM) de Mogi Guaçu passa a operar de forma integrada com o sistema do Muralha Paulista. A plataforma é uma ferramenta do Governo do Estado de São Paulo e é utilizada pelas Polícias Civil e Militar para consultas e cruzamento de informações criminais.

O secretário municipal de Segurança, Elzio Romualdo, disse que a cidade avançou na integração tecnológica com o Governo Estadual e destacou que a conquista representa um passo significativo na modernização do trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM). “A integração ao sistema Muralha Paulista garante as nossas equipes acesso direto as informações do banco de dados criminais do Estado de São Paulo. Isso significa dados precisos, respostas mais rápidas e uma atuação ainda mais técnica, alinhada às forças estaduais de Segurança”, falou.

De acordo com ele, as equipes da CEGIM e das unidades operacionais da GCM poderão realizar pesquisas refinadas por nome, RG ou matrícula diretamente na base estadual, permitindo identificar antecedentes, registros e vínculos de interesse em ocorrências criminais. “Além da versão Web, o sistema disponibiliza também o aplicativo Muralha Connect, que possibilita consultas em tempo real durante o patrulhamento, fortalecendo o policiamento preventivo e a tomada de decisão imediata em campo”, explicou.

Elzio Romualdo acrescentou que o município está alinhado com os trâmites do setor de Tecnologia da Informação (TI), para que cada servidor da GCM possua e-mails corporativos oficiais, conforme exigência da Secretaria Estadual de Segurança Pública. “Esse é mais um avanço do nosso sistema CEGIM que vem transformando o modo como a cidade monitora, analisa e atua preventivamente. É um marco na integração entre o município e o Estado”, finalizou.

CEGIM

Inaugurada há mais de dois anos, a Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM) opera com um total de 84 pontos de segurança tecnológica. Desse total, 35 são exclusivamente câmeras de alta definição para leitura de veículos, integrando câmeras speed dome, radares e câmeras de vigilância em pontos estratégicos.

Localizada na Praça Antônio Giovani Lanzi, a Praça da Capela, a CEGIM funciona 24 horas por dia, e o sistema de imagens reforça o patrulhamento preventivo e ostensivo, colaborando com o trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) no combate à criminalidade de diversas naturezas, bem como com outros setores da Prefeitura, permitindo, por exemplo, a identificação de veículos que descartam lixo em áreas indevidas.