CEMMIL abre processo seletivo para preenchimento de vagas e de cadastro reserva para Mogi Guaçu

O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável (CEMMIL) realiza processo seletivo para o preenchimento de vagas em Mogi Guaçu de borracheiro (uma) e coveiro/sepultador (uma). Além disso, o processo também servirá para cadastro reserva de outras quatro vagas: operador de máquina, pedreiro, pintor e vigia.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site: www.sigmarh.com.br até às 16h do dia 6 de novembro. O edital completo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município de Mogi Guaçu publicado no último sábado, 11 de outubro, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzIzNTUy, entre as páginas 70 e 74.

O valor da inscrição é de R$ 32 para qualquer opção de emprego e deve ser pago até o dia 7 de novembro, uma sexta-feira, em qualquer agência bancária, lotérica, terminal de autoatendimento ou por aplicativo bancário e dentro do horário de compensação bancária.

O processo seletivo será para selecionar candidatos para o provimento de empregos por meio do regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ficando o candidato sujeito ao período de experiência. O mesmo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Para as vagas de início imediato os salários serão de R$ 2.200 (borracheiro) e R$ 1.800 (coveiro/sepultador). E para as vagas de cadastro reserva de operador de máquina (R$ 3.000), pedreiro (R$ 2.000), pintor (R$ 2.000) e vigia (R$ 1.800).

Além disso, todos os cargos também irão receber auxílio alimentação no valor de R$ 500, auxílio transporte de R$ 262. E para o emprego de coveiro/sepultador terá ainda o adicional de insalubridade, assim como para pedreiro e pintor.