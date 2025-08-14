Chegou a hora de observar Saturno no Polo Astronômico de Amparo-SP

Planeta conhecido pelos belíssimos anéis já pode ser visto por meio de telescópio a partir da sessão do dia 16; complexo ampliou o horário da visitação pública, que acontece sempre aos sábados das 19h às 23h

Saturno é o grande astro da programação nas sessões noturnas de agosto no Polo Astronômico, em Amparo, no interior de São Paulo. A observação do planeta, conhecido pelos incríveis anéis, acontece a partir deste sábado (16). Aglomerados de estrelas do céu profundo também se destacam neste mês de atividades no complexo. Para mais informações e compra dos ingressos basta acessar o site oficial www.poloastronomicomparo.com.br.

Desde o início de agosto, a direção do Polo Astronômico de Amparo adotou uma nova dinâmica para a visitação pública aos sábados. O objetivo visa ampliar a permanência das pessoas no complexo. Além disso, o visitante terá mais flexibilidade para optar pelo melhor horário da chegada. Os portões permanecem abertos das 18h às 21h30 e as sessões ocorrem das 19h às 23h.

Antes, a incrível experiência astronômica era dividida em duas sessões de duas horas. Agora, o público tem a chance de acompanhar todas as atividades das 19h às 23h, quantas vezes quiser. A programação de agosto oferece simulações no Planetário a cada 50 minutos, a partir das 19h15, contemplação do céu a olho nu, visita ao observatório e observação de objetos do céu por meio de telescópios.

POLO É MODELO NA PROPOSTA DE DIVULGAR A ASTRONOMIA

O Polo Astronômico de Amparo, localizado a 68km de Campinas e a 120 de São Paulo, completa 10 anos de atividades em 2025 e é considerado modelo na divulgação da astronomia. Nos últimos meses passou por reformas para melhorar ainda mais sua infraestrutura e qualidade de atendimento.

Além disso, conta com equipamentos modernos que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes, como aglomerações de estrelas, planetas, o Sol, e a Lua, satélite natural da Terra. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e no Brasil aberto para a visitação pública.

Desde 2024, o complexo conta com novos telescópios refletores e refratores para a observação dos astros, o que permite aos visitantes uma experiência mais completa. O espaço ainda conta em suas instalações com um moderno Planetário Digital, com ampla sala de projeções. O local, montado em um domo de oito metros, é utilizado para simulações do céu estrelado e projeções hemisféricas com grau elevado de imersão.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à Serra da Mantiqueira, em Amparo, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

Sua localização é estratégia que permite excelente condição para a observação do céu. Dentro do complexo foi construído o novo espaço Galileo, que está especialmente preparado para que os visitantes contemplem o céu a olho nu. É possível, por exemplo, observar a Via Láctea em noites de céu limpo, especialmente durante o período do Inverno.

O complexo está a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O local ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete.

COMO VISITAR

Para visitar as instalações do Polo Astronômico, em Amparo, é necessário comprar o ingresso com antecedência exclusivamente por meio do site oficial (www.poloastronomicoamparo.com.br). Basta escolher a data. O número de visitantes é limitado por sessão. O ingresso promocional custa R$ 72 (inteira) e R$ 45 (meia). O estacionamento custa R$ 15 na compra pelo site e R$ 18 na bilheteria.

PROGRAMAÇÃO – AGOSTO 2025

Sessões noturnas

Sábados, dias 16, 23 e 30 de agosto

Horário: 19h às 23h

Abertura dos portões: 18h

Limite para entrada: 21h30

O QUE VER NO CÉU EM AGOSTO

Dia 16/08 SÁBADO

Sessões das 19h às 23h

– Planetário: “O Céu do Inverno”

– Espaço Galileo: reconhecimento de céu

– Observatório: observação de Saturno e aglomerados de estrelas

Dia 23/08 SÁBADO

Sessões das 19h às 23h

– Planetário: “O Céu do Inverno”

– Espaço Galileo: reconhecimento de céu

– Observatório: observação de Saturno e aglomerados de estrelas

Dia 30/08 SÁBADO

Sessões das 19h às 23h

– Planetário: “O Céu do Inverno”

– Espaço Galileo: reconhecimento de céu

– Observatório: observação de Saturno e aglomerados de estrelas

Serviço

Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações e ingressos – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586