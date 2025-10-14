“Chicão e os Franciscos” invadem o Moby Dick nesta sexta

Projeto folk rock traz formato acústico com influências que vão de Neil Young a 14 Bis. Início está previsto para as 20h30.

O quase-palco do Moby Dick Sebo $ Bar, autointitulado o terceiro melhor bar da Rua Chico de Paula, recebe, nesta sexta-feira (17), o projeto de folk rock “Chicão e os Franciscos”. Formada pelos músicos Chico Galesso (voz e percussão) e Bruno Vieira (violão, gaita e voz), a dupla divide os palcos desde 2013, mas só oficializaram a parceria em 2020, quando debutaram com o nome atual no festival “Por do Som”, em Caraguatatuba, cidade onde vive Galesso.

Amigos de longa data – conheceram-se em meados dos anos 2000 –, os parceiros têm em comum a paixão pela música folk, com influências que vão de Neil Young a 14 Bis. Juntos, trazem uma apresentação em formato acústico e intimista, conferindo ao público uma experiência sonora agradável e saudosista. “É um compilado de folk, rock e blues, dos anos 60 aos 90, em formato acústico (voz, violão, gaita e percussão), uma mescla de hits lado B, músicas autorais e descontração”, resume Galesso.

Questionado sobre o porquê de tocar no quase-palco do Moby Dick – piada recorrente no estabelecimento, que, segundo os proprietários, não possui estrutura, nem público e muito menos espaço para receber shows! –, Galesso manteve a linha bem-humorada e autodepreciativa do bar e não perdeu a chance de entrar na brincadeira. “Porque, definitivamente, estamos na mesma altura do local. Somos músicos decadentes, com repertório sem espaço nos bares top, sedentos por pessoas estranhas de comportamento duvidoso!”, brincou.

O início da apresentação está previsto para as 20h30. A entrada é gratuita. “Esperamos que o público compareça e contribua com danças estranhas, talvez passinhos (risos), que contagiem o ambiente ao ponto de os vizinhos quererem chamar a polícia, o Samu, a carrocinha, ou quem sabe alguma instituição dotada de camisas de força e barbitúricos pesados. Seria a noite perfeita!”, finaliza Galesso, ainda fazendo piada.

Sobre Chicos e Franciscos!

Com mais de duas décadas de estrada, Chico Galesso esteve à frente dos vocais de inúmeras bandas (Comatose, Folk You, Salamandra, Artigo V, Snatch, entre outras), sendo, por muitos anos, figura assídua nos bares e pubs de Mogi Guaçu e região. Suas principais influências são The Beatles, The Doors, Neil Young e Clube da Esquina.

Já Bruno Vieira é mineiro de Santa Rita de Caldas e também está no meio musical há mais de 20 anos. Como bom mineiro, destaca-se pela tranquilidade e leveza com que toca sua gaita e seu violão, trazendo, segundo o próprio parceiro de composição, equilíbrio e suavidade ao projeto. Entre suas principais influências estão The Rolling Stones, Neil Young e muita MPB.

Diferente, mas sem grandes expectativas

Considerado pelo próprios proprietários como o “terceiro melhor bar da Chico de Paula” – alusão à tradicional rua no centro de Mogi Guaçu onde, ironicamente, há apenas três bares! –, o Moby Dick Sebo $ Bar foi inaugurado em outubro de 2020, em plena pandemia de Covid-19. Inicialmente pensado para abrigar discos, livros e outras quinquilharias, o bar surgiu da necessidade de seus proprietários de tentar custear o novo local.

“A ideia era ter um lugar para guardar todas as tralhas que acumulamos ao longo dos anos, mas sem precisar tirar muito dinheiro do bolso. Além disso, queríamos um local que, antes de tudo, atendesse aos nossos gostos, mas sem rótulos ou estilos específicos. Por isso, decidimos começar a loja vendendo cerveja e cachaça e rolando o som que estivéssemos a fim de ouvir, o que, ao menos para nós, deu bastante certo, afinal, já estamos perto de completar cinco anos de existência”, relembram os proprietários Tarso Zagato e Luciano Santos, amigos desde os anos 90.

Com atuação discreta nas redes sociais e horário de funcionamento “preguiçoso” – de quarta a sexta-feira, das 18h às 22h –, o bar, embora aberto ao público, mostra-se mais como um passatempo da dupla, a qual não perde a chance de fazer chacota do próprio estabelecimento e de cada ano em que permanecem em atividade, postura essa que, garantem eles, é visceral e identitária, sem o objetivo de alcançar grandes resultados financeiros.

“Entramos nessa para ter mais um problema na vida (risos) e porque seria legal ter um ambiente com o qual nos identificamos e da mesma linha que frequentamos desde adolescentes, mas, dessa vez, com os nossos gostos e a nossa personalidade, sem a pressão do lucro”, brinca Santos, que é metalúrgico. “Até porque seria impossível ganhar dinheiro do jeito que tocamos o bar, abrindo três vezes por semana e impondo um modelo ‘self service’ aos clientes”, completa Zagato, que é professor e jornalista, mantendo a linha bem-humorada de seu sócio.

Apesar do reduzido horário de atendimento, o Moby Dick também abre em sábados e domingos esporádicos, quando cede seu espaço para a realização de eventos já conhecidos e aguardados pelos clientes, tais como a “Festa Pobre Anos 80”, que recebe aniversariantes gratuitamente, e o “Megatelão Moby Dick”, durante o qual são transmitidos jogos de futebol em rede aberta, em uma TV desfocada de 40 polegadas! “Ideal para quem se preocupa mais com as piadas, inclusive de si próprio, e menos com as aparências”, finaliza Zagato.

Serviço

O quê: Chico e os Franciscos

Quando: 17 de outubro, sexta-feira, a partir das 20h30

Onde: Moby Dick Sebo $ Bar – Rua Chico de Paula, 412, Mogi Guaçu-SP

Quanto: entrada gratuita, sem couvert artístico