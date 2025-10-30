Chuva forte e risco de alagamentos atingem a região de Campinas neste fim de semana

Foto: Pablo Jacob/Governo de SP

Frente fria e umidade da Amazônia devem causar temporais, com ventos fortes e descargas elétricas entre sexta (31) e domingo (2)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a ocorrência de chuvas intensas e persistentes a partir desta sexta-feira (31) até o domingo (2). A região de Campinas está entre as áreas com previsão de acumulados médios, o que pode gerar transtornos como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra.

A mudança no tempo será causada pela lenta progressão de uma frente fria, associada a um corredor de umidade vindo da Amazônia, que manterá o tempo instável com pancadas de chuva ao longo do dia. A expectativa é de que os temporais sejam mais intensos entre o período da tarde e a noite.

Mesmo com o afastamento da frente fria no domingo, a atuação da umidade amazônica manterá o padrão chuvoso em todo o estado, com rajadas de vento, raios e acumulados que podem atingir níveis moderados a elevados, especialmente em áreas vulneráveis.

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em regiões suscetíveis a deslizamentos e alagamentos, além de alertar para os riscos de quedas de árvores. A população deve se manter atenta e seguir as orientações dos órgãos oficiais.

Previsão de acumulados de chuva (31/10 a 02/11):

Médio – Regiões de Sorocaba, Campinas, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista, Bauru, Araraquara, Região Metropolitana de São Paulo, São José dos Campos e Litoral Norte

Alto – Regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Ribeira, Itapeva, Presidente Prudente e Marília

Muito alto – Regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto

Em caso de emergência, os contatos são:

📞 Defesa Civil: 199

📞 Corpo de Bombeiros: 193

Para receber alertas de risco da Defesa Civil diretamente no celular, basta enviar uma mensagem de texto com o número do CEP para 40199.

Fonte: AgênciaSP