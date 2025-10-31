Chuvas à vista: como proteger seu pet dos riscos do período chuvoso

Durante os meses de chuvas, nossos pets enfrentam desafios que vão muito além dos banhos de lama. O aumento da umidade, das enchentes e o contato com áreas contaminadas pode representar um risco real para a saúde dos animais. Entre os perigos mais comuns estão a leptospirose, dermatites alérgicas e o retorno de infestações por parasitas, como pulgas e carrapatos.

Caro leitor, manter seu pet amado seguro nessa época requer atenção redobrada. Evite passeios em locais alagados ou com água parada, especialmente em áreas urbanas. A leptospirose, por exemplo, é transmitida pela urina de roedores e pode estar presente em enxurradas, e sim, os cães também podem adoecer gravemente.

Além disso, a umidade constante favorece o surgimento de micoses, otites, e irritações de pele. Raças com muitas dobras, como bulldogs e sharpeis, exigem higienização e secagem cuidadosa após os passeios. Use toalhas secas e lenços próprios para pets nas regiões de dobras e entre os dedos.

A prevenção é o melhor cuidado, e nisso o Clube Buddy pode ser seu aliado. Com acompanhamento veterinário contínuo, descontos em vacinas e apoio nos atendimentos de urgência, você garante que qualquer sinal clínico seja rapidamente avaliado, antes que vire um problema maior.

Fique atento também ao ambiente da sua casa: limpe bem os potes de água, evite deixar restos de ração expostos e mantenha o quintal limpo. Mosquitos e parasitas se proliferam com facilidade no calor e na umidade.

Cuidar da saúde dos pets no período chuvoso não exige grandes sacrifícios, apenas atenção, carinho e os aliados certos ao seu lado.