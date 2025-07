Ciclismo: Equipe de Mogi Guaçu participa dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado

A equipe de ciclismo de Mogi Guaçu esteve presente no 67º Jogos Regionais, em Bragança Paulista, nos dias 10, 11 e 12 de julho, e competiu nas categorias feminino e masculino com os seguintes ciclistas: Camila Aparecida da Costa, Valdinéia da Silva Brandino dos Santos e Robson Fernandes de Souza.

Na quinta-feira, dia 10 de julho, foram disputas as provas de velocidades e a equipe guaçuana competiu com as ciclistas Camila e Valdinéia e elas terminaram no 4º lugar na prova de velocidade olímpica. As ciclistas também disputaram a prova de velocidade individual e Camila terminou no 7º lugar.

Na sexta-feira, dia 11 de julho, foram disputadas as provas de critério por pontos e a ciclista Valdinéia representou Mogi Guaçu. Ela não conseguiu terminar entre as oito melhores colocadas.

No sábado, dia 12 de julho, foram realizadas as provas de resistência num circuito bem técnico e com subidas difíceis. Mogi Guaçu competiu com Robson Fernandes de Souza no masculino e ele não concluiu a prova entre os oito primeiros. Valdinéia também não concluiu a prova entre as oito primeiras colocadas.

Após os três dias de disputas, o ciclismo feminino de Mogi Guaçu terminou no 4º lugar somando 7 pontos para Mogi Guaçu.