Cine Renovias transforma Santo Antônio de Posse em palco de cinema gratuito e acessível

A Renovias e a NG Produções Culturais, com apoio da Cepar Cultural, apresentam a nova edição do projeto Cine Renovias, que chega a Santo Antônio de Posse nos dias 11 e 12 de setembro de 2025. Com uma estrutura móvel e totalmente adaptada, o projeto oferece ao público uma experiência de cinema completa, com conforto e qualidade. A sala conta com capacidade para 77 espectadores por sessão, climatização, poltronas, telão, pipoca, refrigerante e toda a atmosfera típica das telonas.

Mais do que um cinema itinerante, o Cine Renovias se consolida como uma iniciativa cultural que democratiza o acesso à arte e fortalece os vínculos comunitários por meio do audiovisual. O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Renovias, reafirmando o poder da cultura como ferramenta de transformação social.

As sessões abertas ao público acontecem às 18h30, ao lado da Secretaria da Educação, na Avenida da Saudade, altura do nº 65. No primeiro dia será exibido o filme “Besouro Azul” e, no segundo, a animação “Divertida Mente 2”. Os ingressos são limitados e devem ser retirados gratuitamente na carreta cinema, no próprio dia da exibição, com antecedência.

Durante o dia, o Cine Renovias também abre as portas para alunos da rede pública local, com sessões exclusivas para as escolas, mediante agendamento prévio. Entre os filmes exibidos estão “Moana 2”, “Meu Malvado Favorito 4” e “Kung Fu Panda 4”. Todas as sessões contam com distribuição gratuita de pipoca e refrigerante, além de recursos de acessibilidade, como legendagem descritiva e janela de Libras, disponíveis mediante solicitação prévia.

Em 2025, o projeto percorrerá 12 cidades do interior paulista que fazem parte da malha viária administrada pela Renovias, levando cinema gratuito para Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Santo Antônio do Jardim, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Mococa, Itobi e São José do Rio Pardo.

A Renovias Concessionária S/A administra 345,6 quilômetros de rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, ligando Campinas ao Circuito das Águas e ao sul de Minas. Já a NG Produções Culturais atua na elaboração e execução de projetos voltados à valorização da cultura, utilizando a arte como ferramenta sociocultural e também como meio de comunicação e marketing para empresas apoiadoras.