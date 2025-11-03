Circuito Sesc de Esportes chega em Mogi Guaçu no próximo dia 14 com apresentação da medalhista olímpica Julia Soares

No próximo dia 14 de novembro, a partir das 14h, acontece o Circuito Sesc de Esportes em Mogi Guaçu, com bate-papo e apresentação de Julia Soares, ginasta brasileira e medalhista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O evento será realizado no Ginásio de Esportes Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, que fica na Rua Antônio de Freitas, no Parque Cidade Nova, e a entrada será gratuita.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso a diferentes modalidades esportivas e incentivar sua prática. A iniciativa é realizada pelo Sesc SP, com o apoio do Sincomércio de Mogi Guaçu e da Prefeitura. A parceria busca fomentar os caminhos na ampliação e maior alcance das ações da instituição, oferecendo benefícios e serviços nas áreas de esporte, cultura, educação, saúde e lazer. Nesta 1ª edição, de 6 de novembro até 14 de dezembro, serão 36 cidades a serem atendidas por meio de 13 personalidades do esporte.

Na região, Julia Soares fará o Circuito. Com apenas 20 anos, Júlia é atleta da ginástica artística, especialista em trave e solo. Nascida em Curitiba, integra a seleção brasileira e conquistou importantes medalhas, como o bronze por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024 e a prata no Mundial de 2023. Seu talento é reconhecido internacionalmente com um movimento na trave, o “The Soares”, batizado pela Federação Internacional de Ginástica.

O Circuito Sesc de Esportes é um projeto institucional do Sesc São Paulo, que visa ampliar o acesso e incentivar a prática de esportes e atividades físicas em cidades que não contam com unidades do Sesc. O público-alvo do Circuito abrange crianças, jovens, adultos e idosos – especialmente trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes – além das comunidades locais.

A ação busca propor estilos de vida ativos, valorizar a cultura corporal e ampliar a visibilidade institucional do Sesc, reafirmando o papel da instituição como parceira das comunidades na promoção do esporte, da saúde e da integração social.

MOGI GUAÇU

Dia 14/11, sexta-feira

Das 14h às 17h.

Local: Ginásio de Esportes Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno

Entrada franca