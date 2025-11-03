Clássicos – Holambra recebe terceiro encontro brasileiro de carros da Volkswagen

Além da exposição de modelos icônicos, evento vai contar com a tradicional feira de peças e souvenirs

Holambra recebe neste final de semana, de 7 a 9 de novembro, o 3º Encontro Brasileiro de VW Clássicos. O evento, com visitação gratuita, será realizado no Moinho Povos Unidos, na Alameda Maurício de Nassau, 249, Centro. Os organizadores esperam receber um público de cerca de 15 mil pessoas.

O evento é um verdadeiro museu a céu aberto, com os modelos mais icônicos da marca, produzidos entre as décadas de 1940 e 1990, além dos lendários Porsche com DNA VW. Entre as atrações da exposição estão os modelos Fusca Cabriolet 1996, Gol BX e Brasília, com a divulgação do “certificado de nascença”.

O Grupo Germânica participa do evento com veículos da Garagem VW, além da boutique da loja, onde os fãs encontram roupas, acessórios e até artigos para pets personalizados. Entre os carros que estarão expostos, destaque para a Kombi Last Edition e o ID. Buzz.

Paralelamente à exposição, o evento contará com um encontro aberto a todos os modelos equipados com a mecânica VW a ar derivada do Fusca, Kombi Flex, New Beetle e Fusca TSI.

O 3º Encontro Brasileiro VW Clássicos oferecerá atrações para toda a família, como praça de alimentação com food trucks e a tradicional feira de peças e souvenirs.

Serviço:

Encontro Brasileiro de VW Clássicos Data: 7 a 9 de novembro de 2025

Quando: 7, 8 e 9 de novembro (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: das 8 às 17h.

Local: Moinho Povos Unidos – Alameda Maurício de Nassau, 249, Centro, Holambra.

Evento com visitação gratuita.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 55 anos no mercado e tem 46 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. É representante das marcas Volkswagen, GWM, Toyota, BMW, BMW Motorrad, Mini, Volvo, Harley-Davidson, Kia, Jeep, RAM, Omoda & Jaecoo e Lexus.

