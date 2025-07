Colisão entre carro e moto deixa dois feridos e interdita trecho da SP-340 em Mogi Mirim

Foto Artesp

Acidente causou lentidão de dois quilômetros; motociclistas sofreram escoriações leves e foram encaminhados ao hospital

Uma colisão traseira entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas e provocou a interdição parcial da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), na altura do km 165, sentido capital/interior, em Mogi Mirim, no fim da manhã desta terça-feira (15).

De acordo com informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), os dois ocupantes da motocicleta Yamaha/YBR Factor sofreram escoriações leves. Eles foram socorridos no local por equipes da Renovias e, em seguida, encaminhados ao hospital para atendimento médico. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

A colisão aconteceu pouco antes do meio-dia e mobilizou também a Polícia Militar Rodoviária. A pista e o acostamento chegaram a ser totalmente interditados por cerca de 30 minutos, causando congestionamento de aproximadamente dois quilômetros. O fluxo foi sendo liberado gradativamente após as 12h18, com o acostamento ainda parcialmente bloqueado durante a operação de remoção.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.