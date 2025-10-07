Colisão entre van e carro deixa dez feridos na SP-342, em Mogi Guaçu

Um acidente envolvendo uma van e uma Fiat Strada deixou dez pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (7), na Rodovia SP-342, em Mogi Guaçu. Segundo a concessionária Renovias, que administra o trecho, a ocorrência foi registrada por volta das 2h20, no km 176, e manteve o acostamento interditado por cerca de três horas.

De acordo com o relatório operacional, os veículos seguiam no sentido Leste, quando o motorista da utilitária Fiat Strada perdeu o controle da direção e colidiu na traseira da van. Com o impacto, ambos capotaram — a van parou tombada no canteiro central, enquanto a Strada ficou imobilizada no acostamento.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, SAMU e da própria concessionária participaram do resgate. Uma pessoa chegou a ficar presa nas ferragens, sendo retirada pelos bombeiros e levada ao pronto atendimento. Outras nove vítimas — oito ocupantes da van e um do carro — tiveram ferimentos leves e recusaram encaminhamento hospitalar.

As condições climáticas eram boas no momento do acidente, e não há registro de outros veículos envolvidos. Após o destombamento dos automóveis e limpeza da pista, o tráfego foi liberado por volta das 5h20. A Renovias informou que as causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.