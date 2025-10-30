Com mais de 9 mil espectadores no ano, espetáculo ‘Ir e Vir: Cidadão Vigilante’ encerra apresentações em Campinas

Companhia de Teatro Parafernália apresenta espetáculo itinerante e gratuito, que conta com recursos de acessibilidade e aborda segurança no trânsito.

O espetáculo infantojuvenil Ir e Vir: Cidadão Vigilante já reuniu mais de 9 mil espectadores em 2025. As últimas apresentações do ano da Companhia de Teatro Parafernália acontecem nesta sexta-feira (31/10), em Campinas, com duas sessões gratuitas na Escola Estadual Dona Veneranda Martins Siqueira, às 10h40 e 13h30. A peça trata de temas como segurança no trânsito, mobilidade urbana e sustentabilidade.

A peça integra o projeto Caminhos em Cena, realizado em parceria com o Ministério da Cultura e patrocínio da Renovias Concessionária, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Voltado a estudantes de 6 a 12 anos, o espetáculo combina humor, música e participação do público para tratar de temas como cidadania, mobilidade urbana e segurança no trânsito.

Ir e Vir: Cidadão Vigilante conta a história de Gael (interpretado por Vinícius Rodrigues), Valentina (Jéssica Frizão) e Lucas (João Paulo Vital) que partem em uma aventura em busca de respostas sobre como as crianças podem contribuir na segurança do trânsito. Com a ajuda de Irevinda (Joyce Pontes), Senhor Semáforo e Coninho, eles aprendem explorando o mundo virtual do jogo Ir e Vir em busca de um prêmio especial: o tão sonhado bóton do Cidadão Vigilante.

“Em 2025, superamos as expectativas. Foram 38 apresentações e um público muito maior do que o que estávamos esperando. E o mais importante: garantimos o acesso à cultura, falamos de temas importantes, mostramos que aprender com arte pode ser divertido,”, comemorou o coordenador do projeto Caminhos em Cena e ator João Paulo Vital.

Com direção de Alexandre Souzah e texto original de Viviane Casteliani, adaptado por Almir Pugina, a montagem conta com recursos de acessibilidade como intérprete de Libras, audiodescrição e abafadores sensoriais.

Em 2025, o espetáculo infantojuvenil deve ultrapassar 9,6 mil espectadores, entre crianças, adolescentes, professores e profissionais da educação, entre outros públicos. Além das apresentações, os alunos recebem cartilhas, jogos e adesivos com dicas sobre inclusão, cidadania e segurança no trânsito. As ações estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Encerrar o ano artístico em Campinas será muito especial. Queremos fechar com chave de ouro essa temporada que plantou tantas sementinhas em crianças e educadores. Meu agradecimento à Renovias, ao elenco e a todas as escolas e públicos que nos acolheram com tanto carinho”, concluiu Andréia Nunes, atriz, gestora cultural e coordenadora executiva da Companhia de Teatro Parafernália.

Espetáculo Ir e Vir: Cidadão Vigilante

Campinas (SP)

Data: 31/10/2025

Horário: 10h40 e 13h30

Local: E. E. Dona Veneranda Martins Siqueira

Endereço: R. Girlane Simões, s/nº – Jardim Mercedes, Campinas (SP)

