Comerciante, esteja sempre presente em todos os meios de comunicação

Tenho incentivado ativamente os comerciantes locais a adotarem a tecnologia para impulsionar seus negócios. Um passo significativo nessa direção, é o uso do aplicativo ACIMM Mogi Mirim, que oferece aos consumidores e aos comerciantes uma ferramenta para acessar informações sobre os serviços locais com rapidez e eficiência.

Possuir um guia comercial acessível por meio de um aplicativo, facilita o acesso dos consumidores às informações sobre os serviços oferecidos pelos comerciantes locais. Com apenas alguns toques na tela do smartphone, os moradores podem descobrir quais lojas estão próximas, seus horários de funcionamento, sua localização, seus produtos e seus serviços.

O ACIMM Mogi Mirim atua como uma vitrine digital para os estabelecimentos comerciais da nossa cidade, ao disponibilizar informações detalhadas sobre os negócios locais. Essa funcionalidade ajuda os consumidores a realizares escolhas mais informadas, promovendo o consumo consciente e incentivando a melhoria contínua dos serviços prestados pelos comerciantes maneira simples e rápida.

A modernização da nossa cidade não apenas acompanha as tendências atuais, mas também atende às expectativas dos consumidores, que cada vez mais buscam praticidade e agilidade no acesso às informações de que necessitam. Esse é um avanço significativo para o comércio de Mogi Mirim, impulsionando a interação entre os consumidores e os estabelecimentos comerciais de forma inovadora. Comerciante, baixe você também o aplicativo ACIMM Mogi Mirim disponível no Play Store e na Apple Store, e faça seu cadastro!