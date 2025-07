Como é feita a validação do testamento no Poder Judiciário

Olá, leitor! Quando falamos em testamento, é comum surgir a dúvida: “Será que basta escrever e assinar para que ele tenha validade?” A resposta é não. Mesmo quando o testamento foi corretamente elaborado, ele precisa passar por um processo judicial para ser validado. E é exatamente sobre isso que quero conversar com você esta semana: como funciona esse procedimento de confirmação da validade do testamento após a morte do testador.

O que é o testamento e por que precisa ser validado

O testamento é um documento no qual a pessoa, ainda em vida, declara como deseja que seus bens sejam distribuídos após sua morte. Pode ser público (feito em cartório, com a presença de duas testemunhas), cerrado (lacrado e aprovado por um tabelião) ou particular (escrito de próprio punho ou digitado, com assinatura e três testemunhas). Mas, independentemente do tipo, após o falecimento do testador, ele só produzirá efeitos legais se for validado judicialmente. Esse processo é chamado de “confirmação ou cumprimento de testamento”.

Como é feita a confirmação judicial do testamento

Logo após o falecimento, o testamento deve ser apresentado ao juiz por meio de um processo específico. Quem pode fazer isso? Qualquer herdeiro, interessado ou até mesmo o próprio tabelião que tenha lavrado o documento. A petição inicial deve ser acompanhada do testamento, da certidão de óbito e da qualificação das partes interessadas. O juiz abrirá vista ao Ministério Público, que analisará a legalidade do testamento, verificando se estão presentes os requisitos formais exigidos por lei. Se tudo estiver correto, o juiz homologará o testamento por meio de uma sentença, tornando-o válido e apto a ser cumprido no inventário.

O que acontece se o testamento for impugnado

Durante esse processo de validação, é possível que algum herdeiro conteste o testamento, alegando, por exemplo, que o testador não tinha capacidade mental na época em que o redigiu, que foi coagido ou que o documento contém falhas formais. Nesses casos, abre-se uma fase de instrução, com produção de provas, oitiva de testemunhas e, se necessário, perícias. Somente após essa análise o juiz decidirá se o testamento será ou não validado. Por isso, a elaboração correta e segura do testamento ainda em vida é essencial para garantir que a vontade do testador seja respeitada no futuro.

Conclusão

Mesmo que o testamento tenha sido redigido com todos os cuidados, ele não passa a valer automaticamente após a morte do testador. É o Poder Judiciário que irá validar esse documento, conferindo segurança jurídica e garantindo que a partilha ocorra conforme a vontade expressa em vida. Por isso, se você é herdeiro ou foi nomeado em testamento, procure um advogado de confiança para iniciar o processo judicial de confirmação. E, se você pretende deixar um testamento, faça isso com orientação técnica, garantindo que sua vontade prevaleça sem questionamentos.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional