Como NPCs podem ser únicos no Multiverso

Um dos encantos do RPG de mesa é que cada personagem pode ganhar vida de maneiras inesperadas. Não são apenas os heróis dos jogadores que se tornam memoráveis: os NPCs (personagens não jogáveis) também têm um papel essencial.

Mas o que é um NPC?

Em termos simples, são personagens controlados pelo mestre do jogo, e não pelos jogadores. Eles podem ser aliados, rivais, mestres ou até figurantes que surgem por acaso para dar cor à história. São como os coadjuvantes de um filme ou série aqueles que, mesmo não sendo protagonistas, podem roubar a cena.

No Multiverso RPG, esse processo é ainda mais intenso, porque as viagens entre universos criam espaço para todo tipo de cenário, história e encontro. Isso significa que um NPC pode nascer em um lugar completamente diferente, carregar uma bagagem única e, mesmo assim, encontrar seu espaço junto da equipe.

O mais interessante é que a grandeza de um personagem nem sempre está nos números de sua ficha. Às vezes, um detalhe simples como um jeito de falar, uma decisão inesperada ou até uma relação criada com os jogadores é o suficiente para transformar um NPC em alguém inesquecível.

Um bom exemplo disso é quando um NPC começa como coadjuvante, sem planejamento para ser importante, e acaba conquistando todos na mesa. É a prova de que, no RPG, as histórias não seguem apenas o que o mestre escreve: elas são vivas, mudam conforme o grupo reage e surpreendem até quem criou o mundo.

E no fim, é essa imprevisibilidade que faz o Multiverso ser tão especial. Cada encontro, cada fala, cada improviso pode criar uma nova lembrança que vai além do jogo e marca a experiência de todos os envolvidos.

Histórias que Ganham Vida – Amelia Vanguarda Swain

Nem todo personagem nasce planejado. Às vezes, um simples nome em uma missão pode se transformar em algo muito maior. Foi exatamente assim com Amelia Vanguarda Swain.

Ela veio de um universo inspirado em The Owl House, fascinada pela magia do oráculo e o dom de ver o futuro. Originalmente, Amelia não tinha ficha, não tinha grandes poderes escritos no papel — apenas vida e mana para cumprir sua função de auxiliar em uma missão. Mas o inesperado aconteceu: a equipe se apegou a ela.

De NPC coadjuvante, Amelia acabou sendo “adotada” literalmente, por um jogador, e também pelo grupo inteiro. Adolescente, filha de um líder de coven das plantas, mas apaixonada pela magia do oráculo, sua história ganhou novos contornos quando descobriu o sangue de titã fazendo assim poder viajar dentre universos. Esse detalhe mudou tudo: ela deixou de ser só uma figurante para se tornar uma aventureira do Multiverso.

O mais interessante é que Amelia não foi criada para ser memorável. Sua força está justamente em ter surgido sem planejamento e, ainda assim, conquistar espaço. Esse é o encanto dos RPGs: às vezes, os personagens mais marcantes são aqueles que escapam do roteiro e surpreendem até o mestre.

Amelia é um exemplo perfeito de como cada NPC pode ser único, não pelos números na ficha, mas pelo impacto que gera na mesa.