Como Saber Se Meu Pet Está Com Dor?

Muitos tutores acreditam que, se o pet não está chorando ou mancando, é porque não sente dor. Mas a verdade é que cães e gatos costumam disfarçar o desconforto físico de maneira instintiva, como um mecanismo natural de autopreservação. Isso faz com que muitas dores passem despercebidas por dias ou até semanas, o que pode agravar quadros de saúde que seriam mais fáceis de resolver se identificados logo no início.

A dor em animais pode se manifestar de formas sutis. Um cão que antes corria feliz e agora evita brincadeiras, ou um gato que deixa de se limpar e prefere ficar escondido, estão enviando sinais claros de que algo não vai bem. Mudanças de comportamento, como irritação repentina, sono excessivo, lambedura constante em uma mesma região ou recusa a ser tocado, são formas silenciosas de expressar desconforto. Nem sempre a dor se apresenta como algo dramático, na maioria das vezes, ela é discreta, mas persistente.

Outro ponto importante é diferenciar dor aguda da dor crônica. A dor aguda é mais fácil de notar, pois costuma aparecer de forma repentina, como após um trauma, uma cirurgia ou uma inflamação. Já a dor crônica, como aquela associada à artrose, problemas na coluna ou doenças metabólicas, vai se instalando aos poucos, tornando o animal menos ativo, mais introspectivo e menos tolerante a interações. Por isso, é essencial observar o dia a dia com atenção e considerar pequenas mudanças como potenciais alertas.

Cães e gatos não falam, mas se comunicam o tempo todo por meio do comportamento. Quando algo muda de forma constante, é sinal de que algo interno também mudou. Se o pet passa a evitar subir no sofá, hesita para caminhar, muda o apetite ou fica mais sensível ao toque, não devemos ignorar esses sinais. O ideal é anotar essas alterações e levar as informações ao veterinário, que poderá fazer um exame físico completo e, se necessário, solicitar exames complementares.

Caro leitor, seu papel como tutor é fundamental nesse processo. Conhecer bem o seu pet, respeitar seus limites e buscar ajuda diante de qualquer mudança são atitudes que podem fazer toda a diferença na qualidade de vida do animal. Muitas vezes, um pequeno desconforto ignorado evolui para algo mais sério. E o animal, por amor e lealdade, tenta seguir sua rotina mesmo em sofrimento.

Se você percebeu algo diferente no comportamento do seu pet e ainda não sabe se é dor, vale a pena conversar com um profissional. No Buddy – Clube de Saúde para Pets, acompanhamos os animais de perto e ajudamos os tutores a entender melhor esses sinais sutis. Cuidar da saúde de forma contínua é uma forma de amor, e também de prevenção.