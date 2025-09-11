Companhia de teatro infantil BuZum! estreia nova temporada em Holambra

Iniciativa promove a circulação do espetáculo “E Agora?”, que utiliza a linguagem do teatro de objetos para abordar as questões climáticas

A companhia de teatro infantil BuZum!, que desde 2010 promove espetáculos em todo o Brasil, estreou em setembro uma nova temporada de apresentações. O projeto já passou por Porto Feliz e, de 15 a 19 de setembro, chega a cinco escolas municipais de Holambra. Serão atendidas cerca de 1750 crianças e jovens da cidade em 12 sessões. A temporada apresenta o espetáculo inédito “E Agora?”, que utiliza a vertente do teatro de objetos para abordar as questões climáticas. A passagem do projeto por Holambra tem patrocínio da Incotec, especialista em tecnologia de sementes. Até dezembro, o projeto percorrerá 19 cidades de quatro estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas.

“E Agora?”, com texto, direção e construção de cenário e de objetos da atriz, diretora e dramaturga Sandra Vargas, é construído a partir do teatro de objetos, vertente do teatro de animação em que objetos ganham vida por aquilo que evocam e não por sua manipulação ou marionetização. Na peça, dois atores brincam com objetos de decoração – ou souvenirs – e criam três cenas cheias de poesia e humor para abordar diferentes aspectos decorrentes do aquecimento global e das mudanças climáticas: o derretimento das geleiras, as enchentes e a crise hídrica.

“A utilização do teatro de objetos é um dos diferenciais do BuZum! e também desse novo espetáculo que vamos circular no segundo semestre. Essa linguagem é muito interessante de se trabalhar com crianças e jovens. Construímos as cenas, os diálogos e os personagens a partir da observação e da interação com esses objetos, que se transmutam em personagens da peça”, explica Mari Gutierrez, diretora de produção do BuZum!. “Além do formato, discutimos na peça um tema extremamente urgente e sério de forma lúdica e que envolve quem está assistindo. Não dá para fugir de discutir o tema com os pequenos”, completa.

A cada cena, diferentes objetos transformam-se em personagens da peça. Na primeira, pinguins de geladeira são protagonistas de um romance afetado pelo degelo consequente do aquecimento global. Na segunda, um senhor mora sozinho com seus cinco cachorros e, em uma noite, tem sua casa inundada. Na terceira, objetos representam animais e a atmosfera do continente africano em um contexto de escassez hídrica.

A temporada de apresentações de “E Agora?” em Holambra tem parceria com o Departamento de Educação da Prefeitura. Para saber mais sobre as próximas cidades por onde o espetáculo passará, acompanhe as redes sociais do BuZum!: instagram.com/projetobuzum.

Serviço “E Agora?” em Holambra

• 15 de setembro na EM Imigrantes (R. Van Aken, 170, Imigrantes)

o 2 sessões em cada período

• 16 de setembro na EM Professora Maria José Moreira Van Ham (R. Leandro Gonçalves, 136, Centro)

o 1 sessão em cada período

• 17 de setembro na EM Jardim Flamboyant (R. Jorge Latour, 964, Jardim Flamboyant)

o 2 sessões em cada período

• 18 de setembro na EMR Recanto das Palmeiras (Estrada HBR, 210, Palmeiras)

o 1 sessão no período matutino

• 19 de setembro na EMR Novo Florescer (Estrada HBR, 323, Fundão)

o 1 sessão no período matutino

Ficha técnica

Texto: Sandra Vargas

Direção: Sandra Vargas

Elenco: Rafael Francisco, Maggie Abreu, Dani Lima e Thais Morais

Trilha sonora: César Maluf

Criação de cenário: Sandra Vargas

Objetos: Sandra Vargas

Direção de produção: Mari Gutierrez

Coordenação de produção: Aldo Andreetta

Produção executiva: Paloma Alves

Produção de campo: Leonardo Brandão e Renato Queiroz

Técnicos de som e luz: Eduardo da Silva e Lucas Luciano

Design gráfico: Sato do Brasil e Murilo Thaveira

Direção administrativa: Jackson Íris

Assistente financeiro: Vania Rodrigues

Realização: BuZum!

Sobre o BuZum!

O BuZum! é um dos maiores projetos itinerantes de teatro infantil do Brasil. Fundada em 2010 em São Paulo, a companhia já promoveu mais de 13 mil apresentações para mais de 800 mil espectadores. Reconhecida por promover peças de teatro em ônibus rodoviários adaptados como uma sala teatral com som, luz, ar condicionado, palco e plateia para até 50 espectadores, o projeto rodou, em oito anos, mais de 450 mil quilômetros. Foram percorridas mais de 250 cidades em 12 estados brasileiros das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em 2018, o BuZum! modificou a maneira de se apresentar e saiu do ônibus-teatro para possibilitar a circulação das peças em espaços alternativos, como escolas, espaços culturais, praças e parques, expandindo a capacidade de público atendido a cada sessão sem deixar de garantir a magia e o encantamento do teatro. BuZum! já se apresentou também em Sescs e festivais de teatro, além de ter sido contemplado com diversos fomentos de leis de incentivo e editais culturais. Atualmente, o grupo conta com um elenco rotativo de 14 atrizes e atores e com um portfólio de 20 espetáculos. Saiba mais em: instagram.com/projetobuzum.

Sobre a Incotec

A Incotec é uma empresa do Grupo Croda Internacional, que opera no aprimoramento e tratamento de sementes e tem a missão de contribuir para alimentar o mundo, extraindo o máximo das sementes que são protegidas, implementando uma combinação de técnica e tecnologia de recobrimento nas sementes.

A peletização de sementes (recobrimento) aprimora a forma e tamanho das sementes e melhora a fluidez e plantabilidade e damos cores vivas e diferenciadas nas sementes, para também aumentar a visibilidade no campo e serem cultivadas com soluções mais sustentáveis.

A Croda estabelecida no Brasil desde 1974, com unidade fabril em Campinas, produz uma ampla gama de ingredientes, incluindo lanolina, ésteres, polímeros, acrílicos, encapsulamento de ativos e óleos refinados. A unidade também abriga um Centro de Inovação que conecta a aplicação de ciência a importantes mercados como o Farmacêutico, Agro e Cosmético.

A Croda também possui outros negócios, uma empresa de fragrâncias chamada Iberchem e a Incotec uma empresa focada no tratamento de sementes para o mercado agrícola.

A cultura da CRODA é orientada por valores compartilhados de forma responsável e inovadora, concentrando esforços para garantir uma ciência inteligente que melhore vidas.

A Croda Internacional definiu como compromisso global de contribuir positivamente no clima, terra e nas pessoas até 2030 “Climate, Land & People Positive by 2030”. Alinhado a isso, a Croda do Brasil tem em seu DNA histórico o apoio dos programas de responsabilidade corporativa e às comunidades locais. Por isso, temos muito orgulho em sempre apoiar e adicionar valor cultural à sociedade civil através da nossa empresa e colaboradores.