Companhia de teatro infantil BuZum! estreia nova temporada em Mogi Guaçu

Iniciativa promove a circulação do espetáculo “E Agora?”, que utiliza a linguagem do teatro de objetos para abordar as questões climáticas

BuZum! Arquivo

A companhia de teatro infantil BuZum!, que desde 2010 promove espetáculos em todo o Brasil, estreou em setembro uma nova temporada de apresentações. O projeto já passou por Mococa, Itobi, Casa Branca, Aguaí, Águas da Prata e São João da Boa Vista e chega em Mogi Guaçu entre os dias 14, 16 e 17 de Outubro em três escolas municipais da cidade. As apresentações são voltadas para crianças e jovens da cidade em sete sessões em cada escola. A temporada apresenta o espetáculo inédito “E Agora?”, que utiliza a vertente do teatro de objetos para abordar as questões climáticas. A passagem do projeto por Mogi Guaçu tem patrocínio da Renovias. Até dezembro, o projeto percorrerá 19 cidades de quatro estados brasileiros – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amazonas.

“E Agora?”, com texto, direção e construção de cenário e de objetos da atriz, diretora e dramaturga Sandra Vargas, é construído a partir do teatro de objetos, vertente do teatro de animação em que objetos ganham vida por aquilo que evocam e não por sua manipulação ou marionetização. Na peça, dois atores brincam com objetos de decoração – ou souvenirs – e criam três cenas cheias de poesia e humor para abordar diferentes aspectos decorrentes do aquecimento global e das mudanças climáticas: o derretimento das geleiras, as enchentes e a crise hídrica.

“A utilização do teatro de objetos é um dos diferenciais do BuZum! e também desse novo espetáculo que vamos circular no segundo semestre. Essa linguagem é muito interessante de se trabalhar com crianças e jovens. Construímos as cenas, os diálogos e os personagens a partir da observação e da interação com esses objetos, que se transmutam em personagens da peça”, explica Mari Gutierrez, diretora de produção do BuZum!. “Além do formato, discutimos na peça um tema extremamente urgente e sério de forma lúdica e que envolve quem está assistindo. Não dá para fugir de discutir o tema com os pequenos”, completa.

A cada cena, diferentes objetos transformam-se em personagens da peça. Na primeira, pinguins de geladeira são protagonistas de um romance afetado pelo degelo consequente do aquecimento global. Na segunda, um senhor mora sozinho com seus cinco cachorros e, em uma noite, tem sua casa inundada. Na terceira, objetos representam animais e a atmosfera do continente africano em um contexto de escassez hídrica.

Para saber mais sobre as próximas cidades por onde o espetáculo passará, acompanhe as redes sociais do BuZum!: instagram.com/projetobuzum.

Serviço “E Agora?” em Mogi Guaçu

Datas:

14 de outubro (terça-feira), na EMEB Profa. Guilhermina Lopes Rodrigues.Praça Herminio Bueno, s/n – Jardim Hedy, Mogi Guaçu – SP

Horários MANHÃ: 09h30 10h10 10h50 11h20- 4 sessões

Horários TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões

16 de outubro (quinta-feira), na EMEF Alice de Campos Silva. R. Anselmo Pessine, 07 – Jardim Novo II, Mogi Guaçu

Horários MANHÃ: 09h30 10h10 10h50 11h20- 4 sessões

Horários TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões

17 de outubro (sexta-feira), na EMEF Profa. Iná Aparecida de Oliveira Marconi. Av. José Rodrigues Netto, 2315 – Mogi Guaçu, Nova Canaã II

Horários MANHÃ: 09h30 10h10 10h50 11h20- 4 sessões

Horários TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões

Ficha técnica

Texto: Sandra Vargas

Direção: Sandra Vargas

Elenco: Rafael Francisco, Maggie Abreu, Dani Lima e Thais Morais

Trilha sonora: César Maluf

Criação de cenário: Sandra Vargas

Objetos: Sandra Vargas

Direção de produção: Mari Gutierrez

Coordenação de produção: Aldo Andreetta

Produção executiva: Paloma Alves

Produção de campo: Leonardo Brandão e Renato Queiroz

Técnicos de som e luz: Eduardo da Silva e Lucas Luciano

Design gráfico: Sato do Brasil e Murilo Thaveira

Direção administrativa: Jackson Íris

Assistente financeiro: Vania Rodrigues

Realização: BuZum!

Sobre o BuZum!

O BuZum! é um dos maiores projetos itinerantes de teatro infantil do Brasil. Fundada em 2010 em São Paulo, a companhia já promoveu mais de 13 mil apresentações para mais de 800 mil espectadores. Reconhecida por promover peças de teatro em ônibus rodoviários adaptados como uma sala teatral com som, luz, ar condicionado, palco e plateia para até 50 espectadores, o projeto rodou, em oito anos, mais de 450 mil quilômetros. Foram percorridas mais de 250 cidades em 12 estados brasileiros das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Em 2018, o BuZum! modificou a maneira de se apresentar e saiu do ônibus-teatro para possibilitar a circulação das peças em espaços alternativos, como escolas, espaços culturais, praças e parques, expandindo a capacidade de público atendido a cada sessão sem deixar de garantir a magia e o encantamento do teatro. BuZum! já se apresentou também em Sescs e festivais de teatro, além de ter sido contemplado com diversos fomentos de leis de incentivo e editais culturais. Atualmente, o grupo conta com um elenco rotativo de 14 atrizes e atores e com um portfólio de 20 espetáculos. Saiba mais em: instagram.com/projetobuzum.