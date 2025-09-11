Conciliação e mediação: caminhos inteligentes antes de entrar na Justiça

Olá, leitor! Quem já enfrentou um processo judicial sabe o quanto ele pode ser longo, cansativo e até desgastante. Por isso, cada vez mais se fala na importância de buscar alternativas de resolução de conflitos antes de ingressar com uma ação. É nesse cenário que surgem a conciliação e a mediação, dois instrumentos previstos em lei e que oferecem soluções rápidas, menos onerosas e mais satisfatórias para as partes envolvidas.

O que é conciliação

A conciliação é uma forma de resolver conflitos em que um terceiro imparcial, chamado conciliador, auxilia as partes a chegarem a um acordo. Ela é mais comum em casos de relações ocasionais, como acidentes de trânsito, cobranças ou conflitos contratuais simples. O conciliador pode sugerir propostas e ajudar a construir uma solução que atenda a todos.

O que é mediação

Já a mediação é utilizada em situações em que existe uma relação mais duradoura entre as partes, como em questões familiares, societárias ou de vizinhança. O mediador também é um terceiro imparcial, mas sua função é conduzir o diálogo de forma que as próprias partes construam a solução, preservando a relação existente entre elas.

Vantagens desses métodos

Optar pela conciliação ou mediação traz inúmeros benefícios. O tempo de resolução costuma ser muito menor do que em um processo judicial. Os custos também são reduzidos, já que se evitam longos trâmites processuais. Além disso, como as partes participam da construção do acordo, as soluções costumam ser mais satisfatórias e respeitar melhor os interesses de todos os envolvidos. Outro ponto importante é que, em muitos casos, esses métodos ajudam a preservar relações pessoais e comerciais, evitando que um conflito vire uma ruptura definitiva.

Conclusão

Buscar a conciliação ou a mediação antes de entrar com um processo judicial é uma forma inteligente de resolver problemas de maneira mais rápida, econômica e pacífica. A Justiça brasileira já estimula esses métodos por meio dos CEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, onde é possível agendar audiências específicas para esses fins. Se você estiver enfrentando um conflito, considere essa alternativa antes de recorrer ao Judiciário. Muitas vezes, o acordo é o melhor caminho.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional