Concorrência desleal: quando a prática comercial ultrapassa os limites da ética e da lei

Olá, leitor! Hoje quero conversar com você sobre um tema muito importante para quem empreende ou mesmo para quem acompanha o mercado de perto: a concorrência desleal. A livre concorrência é protegida pela Constituição e é um dos pilares da economia de mercado, mas isso não significa que tudo é permitido. Existe uma linha clara entre competir de forma saudável e praticar atos que ferem a ética, prejudicam empresas e enganam consumidores.

O que é concorrência desleal

A concorrência desleal ocorre quando uma empresa ou profissional utiliza meios ilícitos ou antiéticos para obter vantagem sobre seus concorrentes. O Código de Propriedade Industrial, em seu artigo 195, define como crime de concorrência desleal diversas condutas que vão desde o uso indevido de marcas e sinais distintivos até a divulgação de informações falsas sobre concorrentes. Nesses casos, além de prejudicar o mercado, essas práticas podem gerar responsabilidade civil e criminal.

Exemplos de práticas de concorrência desleal

Entre as práticas mais comuns estão a utilização indevida de marca alheia, a divulgação de informações falsas para denegrir a imagem de concorrentes, o plágio de embalagens e identidade visual de produtos, a apropriação de segredos industriais e até mesmo a contratação de ex-funcionários apenas para obter informações confidenciais. Todas essas condutas têm em comum o desrespeito à lealdade que deve existir nas relações de mercado e o prejuízo tanto ao concorrente quanto ao consumidor, que muitas vezes é induzido ao erro.

Proteção legal e direitos do prejudicado

Quem sofre os efeitos da concorrência desleal pode buscar reparação judicial. A lei prevê a possibilidade de indenização por perdas e danos, além da retirada imediata do mercado de produtos ou práticas que configurem infração. A depender do caso, também pode haver responsabilização criminal do autor da conduta. Por isso, registrar corretamente sua marca, cuidar da identidade do seu negócio e estar atento a sinais de uso indevido são medidas fundamentais para prevenir problemas.

Conclusão

Concorrer faz parte da dinâmica do mercado, mas deve ser feito dentro da legalidade e com ética. A concorrência saudável estimula a inovação, melhora os serviços e traz benefícios ao consumidor. Já a concorrência desleal prejudica empresas, distorce o mercado e compromete a confiança nas relações comerciais. Se você identificar práticas desse tipo contra o seu negócio, não hesite em buscar orientação jurídica para proteger seus direitos. Afinal, empreender exige esforço e dedicação, e é justo que esse trabalho seja respeitado.

Maria Vitória Savioli

Advogada – OAB/SP 510.185

Colunista do jornal O Regional