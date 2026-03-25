Concurso de fotografia valoriza talentos locais e integra comemorações dos 149 anos de Mogi Guaçu

O 11º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra se reafirma, mais uma vez, como um dos principais eventos de valorização da identidade local. Integrando a programação do aniversário de 149 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, que será comemorado em 9 de abril, o concurso reúne olhares sobre a cidade e fortalece a conexão entre arte, memória e pertencimento.

Em 2026, o concurso totalizou a inscrição de 10 participantes, sendo oito na categoria adulta e dois na juvenil. A grande maioria é de Mogi Guaçu, com nove representantes, além de um concorrente de Campinas. Ao todo, foram inscritas 45 fotografias, das quais 37 foram selecionadas para a mostra oficial. Oito imagens foram desclassificadas por não atenderam os critérios do edital, seja por não estarem associadas ao município ou por estarem fora do tema proposto.

O secretário interino de Cultura, Antonio Henrique Corsi, disse que a iniciativa celebra não apenas a técnica fotográfica, mas também a capacidade de capturar a essência do cotidiano guaçuano. “Os trabalhos destacam paisagens, personagens e cenas que traduzem a identidade cultural da nossa cidade, que foi fundada em 1877. Em 2026, Mogi Guaçu se aproxima de seu sesquicentenário, reforçando a importância de ações que preservem e divulguem sua história”, comentou ele.

A exposição das obras selecionadas será aberta ao público no período entre 7 de abril e 3 de maio, no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. Já a cerimônia de premiação, com entrega de troféus para os vencedores e destaques do concurso, está marcada para o dia 15 de abril, uma quarta-feira, às 19h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no segundo piso do mesmo espaço cultural.

A avaliação das fotografias será feita por um corpo de jurados formado pelo produtor audiovisual Abdiel Moisés Pereira, o Bid; e pelos fotógrafos profissionais Fabrício Leme de Morais e Marcos Antônio Dias Pereira.