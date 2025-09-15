Condutor é detido após fuga e manobras perigosas com motocicleta em Mogi Guaçu

Suspeito tentou escapar da Polícia Militar após ser flagrado empinando moto em via pública; veículo foi recolhido e infrações registradas

Na noite de domingo (14), a Polícia Militar prendeu um condutor após ele realizar manobras perigosas e tentar fugir de uma abordagem no bairro Santa Terezinha, em Mogi Guaçu, no interior paulista.

A equipe policial patrulhava a Rua José Francisco de Carvalho quando avistou uma motocicleta com dois ocupantes. O condutor empinava o veículo em via pública, colocando em risco a segurança de outros usuários da via. Ao tentar realizar a abordagem, os policiais foram surpreendidos pela fuga do motociclista, que passou por diversas ruas do bairro e adjacências.

O acompanhamento terminou na Rodovia SP-342, onde os policiais conseguiram interceptar a moto. Após consulta via COPOM, foi constatado que o condutor não possuía habilitação e que a motocicleta estava com a documentação atrasada.

Com apoio de outras viaturas, o casal foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ouviu as partes e liberou os ocupantes. A motocicleta foi recolhida ao pátio, e foram aplicadas autuações pelas infrações cometidas durante a fuga.