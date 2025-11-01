Condutor perde controle e veículo roda na pista da SP-107 em Santo Antônio de Posse

Acidente ocorreu na tarde de sexta-feira (31), em frente ao Rancho Mazzaropi; motorista foi socorrido com ferimentos leves

Um acidente foi registrado por volta das 15h30 da tarde desta sexta-feira, 31 de outubro, na Rodovia SP-107, no trecho de Santo Antônio de Posse, sentido bairro Ressaca. O motorista de um veículo de passeio perdeu o controle da direção em frente ao Rancho Mazzaropi, vindo a rodar na pista.

No momento do acidente, o condutor estava sozinho no veículo. Ele sofreu ferimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro por uma ambulância do município. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para prestar apoio à ocorrência.

Não houve registro de outras vítimas ou danos a terceiros. O proprietário informou que acionaria um serviço de guincho particular para a remoção do carro. Como havia terra acumulada na pista, um caminhão-pipa de uma empresa particular foi mobilizado para realizar a limpeza do trecho, garantindo a segurança dos demais motoristas.

O veículo foi retirado posteriormente, e o tráfego seguiu normalmente na rodovia.

Foto e Vídeo Redes Sociais