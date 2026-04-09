Conflitos nas empresas: ACE Holambra promove workshop dia 29 sobre liderança mediadora

Conflitos mal conduzidos comprometem resultados — e é justamente nesse ponto que a liderança precisa evoluir. A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) promove, no dia 29 de abril, o workshop “Liderança Mediadora”, voltado a gestores que buscam aprimorar a condução de equipes e a gestão de relacionamentos no ambiente empresarial. O encontro será realizado das 8h às 11 horas, na ACE.

A condução da atividade será de Ana Luiza Isoldi, fundadora da ALGI Mediação, com atuação há 22 anos na área. Formada em Direito e Filosofia, é especializada em Direito Empresarial, Negociação e Mediação, com amplo reconhecimento de suas habilidades na área. Ao longo de sua trajetória, desenvolveu metodologia que integra teoria e prática, com foco na compreensão do conflito como oportunidade de crescimento e transformação. “A proposta do workshop na ACE é desenvolver habilidades essenciais para lidar com diferenças e superar impasses de forma estruturada, com base nos pilares da mediação: comunicação, conflito e negociação. A abordagem prioriza a atuação imparcial do líder, com foco na construção de soluções colaborativas”, explica Ana Luiza Isoldi.

CONTEÚDOS QUE FUNCIONAM NA PRÁTICA

Entre os conteúdos trabalhados, estão a escuta ativa e a comunicação assertiva, a identificação de situações que demandam intervenção, a criação de estratégias de negociação, o desenvolvimento da imparcialidade e a construção de equipes mais colaborativas. A iniciativa também busca fortalecer o papel do gestor como uma liderança inspiradora dentro das organizações.

ASSOCIADO TEM DESCONTO

O workshop acontece na sala de treinamentos da Associação Comercial – Av. Rota dos Imigrantes, 485 – sala 6, Centro de Holambra, na Galeria Hulshof. As vagas são limitadas e devem ser reservadas até dia 27. Consulte investimento, cujo valor é diferenciado para associados.

Mais informações e inscrições com Tânia Santana: (11) 9 8873-5259.

SERVIÇO

Workshop Liderança Mediadora

Com Ana Luiza Isoldi

Dia 29 de abril, das 8 às 11 horas

Inscrições até 27/04: (11) 9 8873-5259

Local: Sala de Treinamentos da ACE Holambra (Av. Rota dos Imigrantes, 485 – Centro – Galeria Hulshof – salas 5 e 6)