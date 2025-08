Conheça as ações do Projeto Óleo Legal de Mogi Guaçu no 8º Conexidades

Iniciativa estará em destaque no estande da Poiato Recicla; abertura oficial acontece hoje às 18h em Holambra

Tem início nesta segunda-feira (4), a partir das 18h, em Holambra, a 8ª edição do Conexidades – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, que neste ano traz como tema central “Sustentabilidade: Desafio e Prioridade para Lideranças”. E entre os projetos em destaque, o público poderá conhecer de perto o trabalho realizado pelo Projeto Óleo Legal de Mogi Guaçu, que marca presença no evento no estande da Poiato Recicla.

A equipe do projeto convidando os visitantes a conhecerem a proposta de educação ambiental e responsabilidade compartilhada, que tem como foco a coleta e o descarte correto de óleo de cozinha usado.

A iniciativa é referência regional no incentivo à sustentabilidade e tem ganhado destaque por envolver diretamente a população, empresas e escolas na causa ambiental.

O Conexidades, promovido pela UVESP (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), reúne gestores públicos, empresários, lideranças políticas e sociais em uma programação que segue até domingo com painéis, palestras, exposições e intercâmbio de boas práticas entre municípios.

O convite está feito: visite o estande da Poiato Recicla e do Projeto Óleo Legal, assista ao vídeo e descubra como atitudes simples podem transformar o meio ambiente.