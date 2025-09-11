Construção de Mundos no Multiverso RPG

Por Hope, com a equipe Multiverso

Uma das maiores magias do RPG de mesa está na capacidade de criar mundos inteiros a partir de ideias simples. Cada mesa de jogo é um espaço onde a imaginação ganha forma, e o cenário pode se expandir tanto quanto a criatividade dos participantes permitir. No Multiverso RPG, a construção de mundos ocupa lugar central, pois é nesse processo que surgem os lugares, os personagens e as histórias que darão vida às campanhas. Diferente de muitos sistemas que apresentam cenários fixos e prontos para uso, aqui a proposta é abrir caminhos para que cada grupo possa construir sua própria realidade, seja ela compartilhada de forma coletiva ou desenvolvida principalmente pelo mestre.

É importante destacar que, no Multiverso, a criação de mundos não precisa seguir apenas uma fórmula. Há mesas em que o mestre apresenta um universo detalhado, com mapas, culturas e conflitos já definidos, e os jogadores simplesmente exploram esse cenário. Mas também existem aquelas em que todos constroem juntos: cada participante adiciona elementos, descreve locais, cria personagens secundários e ajuda a moldar a narrativa de forma viva e colaborativa. Não existe um “certo” ou “errado” nesse processo. A beleza do sistema está justamente na liberdade de escolher como a criação vai acontecer.

Para exemplificar, imagine uma campanha em que o mestre apenas descreve uma cidade portuária em ruínas. Um jogador pode perguntar sobre as antigas muralhas, outro pode inventar que ali acontecia um festival anual que deixou lembranças na memória dos habitantes. De repente, aquela cidade ganha identidade própria, não porque estava escrita em um livro, mas porque o grupo a construiu em conjunto. Em outra mesa, o contrário também pode acontecer: o mestre já traz pronto um império com suas leis, governantes e tradições, e os jogadores apenas descobrem os mistérios desse lugar ao longo da jornada. Ambas as formas são válidas e fazem parte da proposta aberta do Multiverso.

Outro aspecto fundamental está na multiplicidade de cenários. Como o sistema permite, mas não obriga, a viagem entre universos, é comum que as campanhas tragam cenários muito diferentes em sequência. Em uma sessão, o grupo pode estar em uma floresta fantástica habitada por elfos e criaturas mágicas, enquanto na próxima já se vê explorando uma estação espacial futurista. Esse contraste não é uma falha: é parte da identidade do Multiverso. A cada mudança de cenário, novas possibilidades surgem, novos desafios aparecem e a imaginação encontra novas formas de florescer.

Diferente de outros jogos que colocam grande ênfase em consequências rígidas, o Multiverso não exige que cada escolha altere drasticamente o rumo do mundo. Em algumas mesas, o impacto das decisões dos jogadores pode ser profundo, mudando reinos e até linhas do tempo. Em outras, pode ser mais sutil, permitindo que os personagens vivam histórias curtas, isoladas, que não precisam necessariamente transformar todo o universo. Essa flexibilidade garante que tanto narrativas épicas quanto aventuras mais leves encontrem espaço dentro do sistema.

No fim das contas, a construção de mundos no Multiverso RPG é uma celebração da imaginação. Ela pode ser coletiva ou individual, detalhada ou minimalista, contínua ou fragmentada. O importante é que cada grupo encontre o seu jeito de jogar e se sinta livre para criar o cenário que deseja explorar. Afinal, os mundos que nascem em uma mesa de RPG não estão limitados por páginas impressas, mas pela capacidade de sonhar de cada participante.

Se você se interessou por essa ideia e quer acompanhar de perto a evolução do sistema, participar das discussões ou até compartilhar as suas próprias criações, entre para a nossa comunidade no Discord: https://discord.gg/m85uX9nYt4

. O Multiverso só existe porque é construído a muitas mãos, e sempre há espaço para novas vozes, novos mundos e novas histórias.